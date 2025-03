Gewinne mit Lavazza 2x Tickets für die French Open inkl. Reisegutschein

Vom 19. Mai bis 8. Juni 2025 finden die French Open in Paris statt. In Kooperation mit Lavazza verlosen wir 2x Tickets für den 31. Mai inkl. Reisegutschein im Wert von 550 Euro.

Spiel, Satz, Sieg bei den French Open

In Paris wird wieder Staub aufgewirbelt: Die französische Hauptstadt wird zum Schauplatz der French Open. In der 124. Auflage des Sandplatzturniers treffen die internationalen Tennisgrößen im berühmten Stade Roland Garros aufeinander. Das Besondere: Das Spiel auf der roten Asche ist wesentlich langsamer, sodass die Spiele im Durchschnitt länger als bei anderen ATP-Turnieren dauern. Neben einem bunten Rahmenprogramm aus Entertainment, Essen & Trinken mit französischem Flair, erwartet die Besucher*innen in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis: Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal, auch bekannt als „Sandkönig“, wird für seine herausragenden sportlichen Leistungen geehrt. Nach insgesamt 14 Siegen auf dem Sandplatz der French Open beendete er im vergangenen Jahr seine Profi-Karriere.

Lavazza & Tennis – ein perfektes Match!

Kaffee & Tennis: zwei unterschiedliche Welten, vereint durch die lange Tradition, kreative Exzellenz und den Anspruch auf Spitzenleistung. Der italienische Kaffeeröster Lavazza unterstützt seit mehr als zehn Jahren als Sponsor der ATP-Turniere den aktiven Tennissport. Im Rahmen diverser Tennis-Matches hat Lavazza mehr als acht Millionen Tassen Caffé serviert, und so authentische italienische Genussmomente für Tennis-Fans auf der ganzen Welt geschaffen. Die Kombination aus Spitzensport und exzellentem Kaffee macht Geselligkeit, Fairness und Qualität als kulturelle Werte erlebbar. Wie die Vorbereitung des roten Sandes im Stade Roland Garros ist der Kaffee selbst Tradition und Ritual zugleich. Mit einer breiten Auswahl, von ganzen Bohnen bis hin zu praktischen Kaffeekapseln sorgt Lavazza dafür, dass jede Kaffeepause zu einem echt italienischem Caffé-Genuss wird.

Was kann ich gewinnen?

Genieße einen aufregenden Tag bei den French Open in Paris – gewinne 2x Tickets für den 31. Mai 2025 inkl. Reisegutschein von ab in den Urlaub im Wert von 550 Euro. Zusätzlich darf sich der/die Gewinner*in über ein exklusives Genusspaket von Lavazza freuen – enthalten sind jeweils 2x hochwertige Produkte aus der aromatischen Barista Range sowie der koffeinfreien Decaf Range für den vollen italienischen Caffé-Genuss für Zuhause.

Wie kann ich teilnehmen?