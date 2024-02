Anfänger-Ratgeber für Wetten auf Tennis in Deutschland

Die Glanzzeiten von Boris Becker und Steffi Graf sind im deutschen Tennis zwar vorbei, doch es gibt weiterhin viele Fans des Sports in Deutschland. So plant der Pay-TV-Sender Sky für 2024 die Übertragung von 80 Turnieren im Jahr, damit Sie die Superstars im Tennis live verfolgen können. Mit der jüngsten Legalisierung von Sportwetten in Deutschland ergibt sich die Chance, dass Sie live verfolgen können, ob Sie mit Ihren Wett-Tipps richtig liegen. In diesem Ratgeber haben wir die besten Tipps für Anfänger zusammengestellt, um Ihre Gewinnchancen für Wetten auf Tennis zu steigern.

Was sollten Anfänger bei Wetten auf Tennis in Deutschland beachten?

Deutsche Lizenz für legale Wetten auf Tennis ausschlaggebend

Der wichtigste Tipp für Anfänger bei Wetten auf Tennis in Deutschland ist es, einen Blick auf die Lizenz der Sportwettenanbieter zu werfen. Erst seit wenigen Jahren ist es durch den Glücksspielstaatsvertrag möglich, in Deutschland legal auf Tennis und andere Sportarten zu wetten. Für legale Wetten muss der Buchmacher über eine deutsche Lizenz verfügen, die nur an wenige Wettbüros vergeben wird. Mit einer deutschen Lizenz können Sie zu 100 % legale Wetten platzieren und sind als Spieler hervorragend geschützt, denn für die staatliche Genehmigung müssen die Wettanbieter strenge Regeln einhalten.

Zu den Sportwettenanbietern mit deutscher Lizenz gehört der Buchmacher Betano. Dadurch darf das Wettbüro legale Wetten in Deutschland anbieten und Spieler profitieren von einer sehr hohen Sicherheit. Bei einer Registrierung als Neukunde erhalten Sie mit dem Betano Promo Code des Wettanbieters einen Bonus mit bis zu 80 € und zusätzlich eine 20 € Gratiswette. Damit können Sie das Wettbüro ohne Risiko testen und sich selbst ein Bild von der Plattform machen.

Wettquoten für Tennismatches vergleichen

Bei Ratgebern für Anfänger, die neu mit Sportwetten beginnen, darf ein Hinweis auf die Vorteile des Vergleichens von Wettquoten nicht fehlen. Die Quoten für den gleichen Wett-Tipp können sich bei Buchmachern deutlich unterscheiden, sodass Sie aktuelle Odds bei mehreren Wettanbietern überprüfen sollten. Wählen Sie das Wettbüro mit den besten Quoten aus, um mögliche Gewinne zu maximieren. Vergessen Sie aber nicht, Angebote für Neukunden und Boni ebenfalls in Ihre Berechnung einfließen zu lassen.

Empfehlenswert ist außerdem, dass Sie die Quoten für ein Tennismatch mit verschiedenen Wett-Tipps überprüfen. Womöglich lohnt sich ein Tippschein auf einen Sieger bei niedrigen Odds nicht, aber bei Satzwetten für das Match werden von Buchmachern attraktive Wettquoten angeboten. Auch Handicap- oder Kombi-Wetten über mehrere Tennis-Duelle können vielfach mit hohen Quoten punkten.

Tennis-News im Auge behalten und Matches live verfolgen

Um die Wettquoten der Buchmacher richtig einschätzen zu können, sollten Sie die aktuellen News der Tenniswelt im Blick behalten. So sind zum Beispiel selbst kleinere Verletzungen ein möglicher Faktor, um die Form von Tennisspielern neu zu evaluieren oder führen zu einer längeren Zwangspause. Je besser Sie über die einzelnen Tennisspieler informiert sind, desto besser stehen die Chancen, dass Sie mit Ihren Wetten auf Tennis erfolgreich sind. Für Anfänger empfiehlt es sich deshalb, sich möglich intensiv über den Sport zu informieren, um die besten Wett-Tipps auszuwählen.

Damit Sie die Leistungen der Tennisspieler besser einschätzen können, sollten Sie auch möglichst viele Turniere live verfolgen. Im Fernsehen oder im Livestream im Internet haben Sie für viele Matches bei ATP- oder WTA-Events die Chance, Duelle live zu sehen. Im Pay-TV werden unter anderem bei dem bereits erwähnten Pay-TV-Anbieter Sky ein Großteil der Tennisturniere von ATP und WTA 2024 ausgestrahlt.

Statistiken im Auge behalten

Ein Tipp für Anfänger bei Wetten auf Tennis ist es ebenfalls, einen Blick auf das Abschneiden von Athleten in der Vergangenheit zu werfen. Vor allem der Belag des Platzes kann bei großen Turnieren eine wichtige Rolle spielen. Manche Tennisspieler zeigen auf Sand deutlich bessere Leistungen, während andere Sportler sich auf Rasen oder Hartplatz wohler fühlen. Werfen Sie einen Blick darauf, wie die Profis in der Vergangenheit auf dem Belag abgeschnitten haben, bevor Sie Ihre Wett-Tipps platzieren.

Mehr Sportwetten für große Turniere verfügbar

Je größer der Name eines Tennisturniers ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Sportwetten für das Event bei einem Buchmacher entdecken. Die Grand-Slams Australian Open, French Open, US Open und Wimbledon werden bei praktisch jedem Wettbüro angeboten. Hier können Sie auf jedes einzelne Match der großen Turniere wetten. Auch für die weiteren Turniere der WTA oder ATP sind bei Wettanbietern Tipps auf viele Matches möglich.

Allerdings gibt es außerhalb der Grand-Slam-Turniere oder der WTA-/ATP-Tour inzwischen ebenfalls spannende Tournaments, auf die Sie wetten können. So wurde vor kurzem das Six Kings Turnier in Saudi Arabien angekündigt, bei dem unter anderem Novak Djokovic und Rafael Nadal antreten. Überprüfen Sie bei den Wettanbietern, ob Wett-Tipps auf dieses und ähnliche Show-Turniere ebenfalls möglich sind. Damit erhöhen Sie die Auswahl an Tennis-Wetten und können sich die besten Wettquoten für Ihre Tippscheine aussuchen.

Ist es im Tennis einfacher, auf Turniere der Männer oder Frauen zu wetten?

Bei Tennis-Wetten werden sowohl Wett-Tipps auf Turniere von Männern als auch von Frauen angeboten. Im Idealfall kennen Sie sich so gut aus, dass Sie Ihre Wettscheine für ATP-Wettbewerbe und WTA-Turniere abgeben können. Dadurch profitieren Sie von einer größeren Auswahl und können sich die besten Wettquoten für Tennis-Events aussuchen. Es ist ebenfalls möglich, dass Sie sich auf Wettbewerbe von Männern oder Frauen konzentrieren. In diesem Fall können Sie sich intensiver mit der aktuellen Form, der Leistung auf dem jeweiligen Belag oder den Siegchancen der einzelnen Athleten beschäftigen. Für Anfänger ist es empfehlenswert, sich zunächst auf ATP oder WTA zu beschränken.

Welche Wett-Varianten kann man Wetten auf Tennis auswählen?

Anfänger sollten sich bei Wetten auf Tennis in Deutschland außerdem über die verfügbaren Wett-Varianten bei den Buchmachern informieren. Wetten auf den Gewinner eines Tennismatches können Sie bei jedem Wettanbieter platzieren und auch Wett-Tipps auf den Sieger eines Satzes sind bei fast jedem Wettbüro verfügbar. Sportwetten auf die Anzahl der Sätze im Match oder Handicap-Wetten können Sie hingegen nicht bei jedem Bookie auf Ihren Tippschein setzen. Auch Spezialwetten, dass ein/-e Tennisspieler/-in den ersten Satz gewinnt, aber das Match verliert, können hohe Quoten auszahlen. Als Anfänger ist der Tipps dieses Ratgebers, dass Sie sich zu Beginn bei Wetten auf Tennis nicht auf zu spezielle Wettvarianten konzentrieren. Starten Sie mit einfachen Tippscheinen und steigen Sie bei erfolgreichen Sportwetten auf fortgeschrittene Wett-Varianten um.