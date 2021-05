Dayana Yastremska: Doping durch Sex?

Seit Anfang Januar ist die Ukrainerin Dayana Yastremska wegen eines positiven Dopingbefundes vorläufig gesperrt. Wie das Magazin Der SPIEGEL enthüllt, soll sie beim Sex mit ihrem Ex-Freund mit der verbotenen Substanz in Kontakt gekommen sein.

Seit dem 7. Januar 2021 ist Dayana Yastremska bereits gesperrt, weil sie positiv auf Mesterolon getestet wurde. Das Anabolikum wurde bei einer unangemeldeten Trainingskontrolle Ende November 2020 in ihrem Urin gefunden. Die Top-30-Spielerin reiste zwar noch optimistisch zu den Australian Open, durfte aber nicht mitspielen. Seit fünf Monaten bestritt sie also kein Match mehr auf der WTA-Tour. Doch die 20-Jährige kämpft darum, zügig wieder auf den Court zurückzukehren. Zweimal hat sie bereits Einspruch gegen ihre vorläufige Suspendierung beim Internationalen Sport-Gerichtshof CAS eingelegt. Doch beide Einsprüche wurden abgelehnt.

Nun muss sie sich Ende Mai bei einer Anhörung vor dem Internationalen Tennis-Verband ITF verantworten. Danach ist das endgültige Strafmaß in ihrem Dopingfall zu erwarten. Pikante SPIEGEL-Recherchen bringen nun mächtig Wirbel in die Sache und könnten sich zu Ungunsten der Ukrainerin auswirken.



Laut SPIEGEL-Informationen soll Yastremska nämlich eine ungewöhnliche Erklärung für die Kontamination mit der verbotenen Substanz abgegeben haben: Angeblich will sie beim Sex mit ihrem damaligen Freund mit dem Anabolika in Berührung gekommen sein. Die Substanz Mesterolon wird häufig zur Behandlung von Testosteron-Mangel eingesetzt. Angeblich habe Yastremskas Ex-Freund Potenzprobleme gehabt und deshalb auf das Mittel zurückgegriffen.

Ex-Freund berichtet: Ihr Vater gab ihr Dopingmittel

Das Problem an der Geschichte der 20-Jährigen ist allerdings, dass der Ex-Freund diese Aussage bestreitet. Über sein Instagram-Profil äußerte er sich zu den Vorkommnissen. Er bestritt die Vorwürfe und gab an, dass Yastremskas Vater ihm Geld geboten habe, um die Verantwortung des positiven Dopingtests auf sich zu nehmen. Hintergrund laut SPIEGEL: Der Vater wollte mit der Aktion vertuschen, dass er seiner Tochter regelmäßig Dopingmittel verabreicht hatte.

Yastremskas Ex sagt, der Vater habe ihr Doping gegeben und ihn gebeten, Schuld für Test zu übernehmen. Wie? Übertragung via Sex! Eifersucht oder Wahrheit?

Nach Spiegelinfo argumentierte Yastremska in 1. Anhörung tatsächlich so! Meine Premiere @derspiegelhttps://t.co/dWes8G3UPh — Jannik Schneider (@schnejan) May 14, 2021

Yastremska: „Zuversichtlich, dass ich freigesprochen werde“

Nach Veröffentlichung des SPIEGEL-Artikels meldete sich die Spielerin selbst zu Wort. Über Instagram und Twitter schrieb sie: „Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass die Geschichte unwahr und verleumderisch ist. Meine Anwälte werden sich mit den betreffenden Publikationen in Verbindung setzen. Ich bin zuversichtlich, dass ich freigesprochen werde, sobald ich die Gelegenheit habe, meinen Fall und meine Beweise in einer vollständigen Anhörung zu präsentieren.“

Bis zur Anhörung vor der ITF in einigen Tagen bleibt Yastremska gesperrt. Sollte sich herausstellen, dass die 20-Jährige gelogen hat, hätte sie harte Konsequenzen zu befürchten. Was in ihrem Fall auch durchaus das Karriere-Ende bedeuten könnte.