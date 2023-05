French Open 2023: Alle Infos zu TV, Spielern, Preisgeld

Vom 22. Mai bis 11. Juni finden die French Open 2023 in Paris statt. Hier lest ihr alle Infos zum Grand Slam-Turnier in Paris: Spieler, Absagen, Preisgeld & TV-Übertragung.

Wann & wo finden die French Open 2023 statt?

Die French Open werden 2023 vom 22. Mai bis zum 11. Juni ausgetragen. Wie jedes Jahr messen sich die weltbesten Spielerinnen und Spieler beim einzigen Sandplatz-Grand Slam im Stade Roland Garros in Paris. Die größten Plätze der Anlage sind der Court Philippe Chatrier, der Court Suzanne Lenglen und der Court Simone Mathieu. Seit 2020 besitzt der Court Philippe Chatrier ein schließbares Dach, sodass auch bei Regen gespielt werden kann. Die Champions bekommen wie jedes Jahr 2000 Weltranglistenpunkte für ihren Triumph.

Vom 22. Bis zum 26. Mai findet die Qualifikation statt. Die Hauptfeldpartien starten am Sonntag, den 28. Mai.

Donnerstag, 8. Juni: Finale Mixed, Halbfinale Damen

Freitag, 9. Juni: Halbfinale Herren,

Samstag, 10. Juni: Finale Damen, Finale Herren-Doppel, Finale Junioren

Sonntag, 11. Juni: Finale Herren, Finale Damen-Doppel

Wer spielt bei den French Open 2023?

Jeweils die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Iga Swiatek führen die Entry-Lists der French Open 2023 an. Hinter den Serben reihen sich Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas. Titelverteidiger Rafael Nadal ist derzeit nur an Rang 14 der Setzliste geführt. Mi Alexander Zverev (22) und Jan-Lennard Struff (28) sind auch zwei deutsche Profis gesetzt.

Teilnehmerfeld der Herren

Hier geht’s zur Entry-List der Herren.

Teilnehmerfeld der Damen

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist auch in diesem Jahr an Rang 1 gesetzt. Ernst zunehmende Konkurrenz bekommt sie von Aryna Sabalenka, gegen die sie sich noch im Madrid-Finale geschlagen geben musste. An den Plätzen 3-5 sind Jessica Pegula, Ons Jabeur und Caroline Garcia gesetzt. Coco Gauff, Finalistin aus 2022, folgt an Platz 6 der Setzliste.

1 SWIATEK Iga (POL)

2 SABALENKA Aryna (—)

3 PEGULA Jessica (USA)

4 JABEUR Ons (TUN)

5 GARCIA Caroline (FRA)

6 GAUFF Coco (USA)

7 RYBAKINA Elena (KAZ)

8 KASATKINA Daria (—)

9 SAKKARI Maria (GRE)

10 KVITOVA Petra (CZE)

11 BENCIC Belinda (SUI)

12 KREJCIKOVA Barbora (CZE)

13 KUDERMETOVA Veronika (—)

14 HADDAD MAIA Beatriz (BRA)

15 BRADY Jennifer (USA)

16 SAMSONOVA Liudmila (—)

17 AZARENKA Victoria (—)

18 PLISKOVA Karolina (CZE)

19 ALEXANDROVA Ekaterina (—)

20 LINETTE Magda (POL)

21 TREVISAN Martina (ITA)

22 KEYS Madison (USA)

23 PAVLYUCHENKOVA Anastasia (—)

24 OSTAPENKO Jelena (LAT)

25 VEKIC Donna (CRO)

26 POTAPOVA Anastasia (—)

27 ZHENG Qinwen (CHN)

28 ANDREESCU Bianca (CAN)

29 SVITOLINA Elina (UKR)

30 ZHANG Shuai (CHN)

31 MERTENS Elise (BEL)

32 TEICHMANN Jil (SUI)

Hier geht’s zur Entry-List der Damen.

Wer fehlt bei den French Open 2023?

Auch wenn sich der Großteil der Tenniselite in Paris versammelt, fehlen doch einige große Namen bei Roland Garros. So haben bislang Jenson Brooksby und Soonwoo Kwon abgesagt. Nach aktuellem Stand ist es noch nicht sicher, ob Titelverteidiger Rafael Nadal bis zum Start der French Open 2023 wieder fit sein wird.

French Open 2023: Welche Deutschen sind dabei?

Nach seiner tragischen Verletzung im Halbfinale im vergangenen Jahr will Alexander Zverev 2023 mindestens an die Leistung anknüpfen. Bislang hat der 26-Jährige noch nicht zu seiner alten Form zurückgefunden. In Paris ist er an Rang 22 gesetzt. Nachdem Jan-Lennard Struff in Madrid das Finale erreicht hatte, steht auch er wieder unter den Top 30 und ist in Paris an Rang 28 gesetzt. Ebenfalls im Hauptfeld steht Jan-Lennard Struff. Über die Qualifikation können sich Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und Dominik Koepfer noch einen PLatz im Hauptfeld erspielen.

Jule Niemeier, Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sind die Hauptfeld-Spielerinnen aus Deutschland. Fünf weitere Damen haben aber die Chance, sich über die Qualifikation in die Hauptkonkurrenz zu spielen: Tamara Korpatsch, Laura Siegemund, Eva Lys, Mona Barthel, Noma Noha Akugue und Katharina Hobgarski.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den French Open 2023?

Ingesamt werden in Paris 2023 49,6 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet. Die Turniersiegerin bzw. der Turniersieger erhält 100.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Ingesamt ist die Ausschüttung im Vergleich zum vergangenen Jahr um 12,3 Prozent gestiegen. Bei den Grand Slams werden Damen und Herren in gleicher Höhe entlohnt.

Einzel

Runde 2022 2023 Sieger 2.200.000 Euro 2.300.000 Euro Finalist 1.100.000 € 1.150.000 € Halbfinale 590.000 € 630.000 € Viertelfinale 380.000 € 400.000 € Achtelfinale 220.000 € 240.000 € 3. Runde 125.000 € 142.000 € 2. Runde 86.000 € 97.000 € 1. Runde 62.000 € 69.000 €

Doppel

Im Doppel teilen sich die Paarung das Preisgeld untereinander auf. Die French Open-Sieger erhalten bei den French Open 2023 590.000 € pro Team. Die Finalisten werden mit 295.000 Euro entlohnt.

Runde Preisgeld in € pro Team Sieger 590.000 Finale 295.000 Halbfinale 148.000 Viertelfinale 80.000 3. Runde 43.000 2. Runde 27.000 1. Runde 17.000

Mixed

Runde Preisgeld in € pro Team Sieger 122.000 Finale 61.000 Halbfinale 31.000 Viertelfinale 17.500 2. Runde 10.000 1. Runde 5.000

French Open 2023: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

2022 setzte sich Rafael Nadal im Endspiel gegen Casper Ruud durch und holte seinen 22. Grand Slam-Titel. Es war sein insgesamt 14. Titel beim Major in Paris. Das macht ihn zum Rekordsieger in Paris. Der letzte Franzose, der je in Paris erfolgreich war, ist Yannick Noah, der den Wettbewerb 1983 für sich entscheiden konnte.

Bei den Damen gewann 2022 Iga Swiatek ihren zweiten French Open-Titel. Im Endspiel bezwang sie Coco Gauff mit 6:1 und 6:3.

2002 Albert Costa Juan Carlos Ferrero 6:1, 6:0, 4:6, 6:3 2003 Juan Carlos Ferrero Martin Verkerk 6:1, 6:3, 6:2 2004 Gastón Gaudio Guillermo Coria 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 2005 Rafael Nadal Mariano Puerta 6:76, 6:3, 6:1, 7:5 2006 Rafael Nadal Roger Federer 1:6, 6:1, 6:4, 7:64 2007 Rafael Nadal Roger Federer 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6:1, 6:3, 6:0 2009 Roger Federer Robin Söderling 6:1, 7:61, 6:4 2010 Rafael Nadal Robin Söderling 6:4, 6:2, 6:4 2011 Rafael Nadal Roger Federer 7:5, 7:63, 5:7, 6:1 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013 Rafael Nadal David Ferrer 6:3, 6:2, 6:3 2014 Rafael Nadal Novak Djokovic 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015 Stan Wawrinka Novak Djokovic 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 2017 Rafael Nadal Stan Wawrinka 6:2, 6:3, 6:1 2018 Rafael Nadal Dominic Thiem 6:4, 6:3, 6:2 2019 Rafael Nadal Dominic Thiem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 2020 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:0, 6:2, 7:5 2021 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:76 2:6 6:3 6:2 6:4 2022 Rafael Nadal Casper Ruud 6:3, 6:3, 6:0

Siegerinnen der letzten Jahre:

Wo werden die French Open 2023 im Fernsehen/Stream übertragen?

Die Übertragungsrechte für die French Open 2022 liegen in diesem Jahr bei Eurosport. Sie können ausgewählte Matches im Free-TV sehen, für eine größere Auswahl bietet sich discovery+ als Stream an.