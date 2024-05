French Open 2024: Alle News aus Paris

Vom 20. Mai bis 9. Juni finden die French Open 2024 im Stade Roland Garros in Paris statt. Wir halten euch über alle Ereignisse bei Roland Garros auf dem Laufenden.

Die French Open in Paris sind das zweite von vier Grand Slam-Turnieren im Kalender des Profitennis. Das Turnier findet im Stade Roland Garros statt und ist das traditionelle Highlight auf Sand. Es ist das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres.

Das Tennis-Turnier wird von der ITF ausgerichtet und ist Teil der ATP World Tour sowie der WTA-Tour. Neben den Einzelkonkurrenzen werden die Sieger im Doppel, Mixed, den Junioren sowie bei den Rollstuhlfahrern ermittelt. Damen & Herren spielen parallel.

Die Matches der Herren gehen über drei Gewinnsätze. Heißt: Die männlichen Profis spielen bis zu fünf Sätze. Die Damen spielen in der französischen Hauptstadt über zwei Gewinnsätze, also maximal drei Durchgänge.

Eine neue Nummer eins in Paris?

Bei den French Open 2024 könnte sich in der Spitze der Weltrangliste der Herren einiges verändern. Denn Jannik Sinner könnte Novak Djokovic auf Platz eins ablösen. Was er dafür erreichen muss und wie der Serbe das verhindern kann lest ihr hier.

Das ist neu bei den French Open 2024

Mittwoch, 15. Mai: Besonders für Zuschauer wird sich in Roland Garros 2024 einiges verändern. Denn auf einem der drei Hauptspielcourts finden bereits in der Eröffnungswoche die ersten Matches statt. Außerdem gibt es ein neues Dach sowie Veränderungen bei den Tickets. Jetzt herausfinden, was bei in Paris 2024 neu ist.

Schon wieder Anstiege im Preisgeld

Mittwoch, 15. Mai 2024: Erneut ist die Gesamt-Preisgeldausschüttung bei den French Open angestiegen. Noch 2023 erhielten die Sieger Iga Swiatek und Novak Djokovic 2,3 Millionen Euro. Allerdings ist der Anstieg der Auszahlungen besonders in den früheren Turnierrunden zu sehen. Die genaue Aufteilung sowie die Preisgelder im Doppel und Mixed findest du hier.

Alles, was du zu den French Open 2024 wissen musst

Das zweite Grand Slam-Turnier des Jahres steht vor der Tür. Aber wie laufen die French Open eigentlich ab? Wann ist die Qualifikation? Wer spielt mit? Und wer fehlt? Das und alles zu TV-Übertragung und Streaming findet ihr hier.