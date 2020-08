Gewinnspiel: Mit LeoVegas zu den French Open nach Paris

Die Profi-Tour ist wieder in vollem Gange! Ende August starten die US Open und nur wenige Wochen später finden die French Open statt. Etwas später als ursprünglich geplant wird erstmals im Herbst gespielt. Vom 27. September bis 11. Oktober können Sie die Neuauflage des einzigen Grand Slams auf Sand sogar live vor Ort mit Leo Vegas und tennis MAGAZIN verfolgen.

Fast fünf Monate lang hat die Tenniswelt auf die Wiederaufnahme der Profi-Tour gehofft. Seit August ist es wieder soweit und die Spielerinnen und Spieler reisen wieder zu internationalen Turnieren – unter bestimmten Sicherheitsvorschriften, versteht sich! Auch in Europa sind die Topstars wieder am Start. Nach den US Open gehen sie in Kitzbühel, Rom und Hamburg auf Titeljagd. Das Highlight aus europäischer Sicht dürften die French Open in Paris sein, wo sogar 20.000 Zuschauer pro Tag mitfiebern dürfen.

Nachdem der 19-fache Grand Slam-Sieger Rafael Nadal seine Teilnahme bei den US Open abgesagt hatte, verkündete er eine intensive Vorbereitung auf die Sandplatz-Saison in Europa. Ob er seinen Titel aus 2019 verteidigen kann, oder ob Dominic Thiem endlich die Spitze des Siegertreppchens erreicht, wird sich in einem spannenden Kampf um den Titel zeigen. Vielleicht gelingt auch den deutschen Spielern der Durchbruch. Alexander Zverev wartet noch immer auf den großen Durchbruch in Paris. Und auch Angelique Kerber träumt von einem Sieg bei den French Open, dem einzigen Pokal der noch in ihrer Grand Slam-Trophäen-Sammlung fehlt. Nicht zu vergessen ist natürlich Jan-Lennard Struff, der besonders 2019 sein Talent auf Sand unter Beweis stellte.

Unter neuen Bedingungen kann das letzte Grand Slam des Jahres nur spannend werden. Verfolgen Sie live vor Ort mit, wer tatsächlich an den Start gehen wird, in welcher Form die Profis sind und wer mit seiner Performance die ganze Tenniswelt überraschen wird.

Mit LeoVegas nach Roland Garros!

Wie die Neuauflage von Roland Garros aussehen wird, können Sie sogar live vor Ort verfolgen. Denn wir verlosen 2 x 2 Tickets für den 2. und 3. Oktober: am Freitag für den Court Philippe-Chatrier, am Samstag für Suzanne-Lenglen. Flug und Hotel inklusive!

Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahren, sofern sie bei LeoVegas registriert sind.

Falls Sie das noch nicht sind, dann einfach hierüber anmelden! Anschließend melden Sie sich in dem unten stehenden Formular mit dem LeoVegas-Benutzernamen, Ihrer Adresse, Telefonnummer und kurzer Info, mit wem Sie gerne nach Paris reisen möchten. Wir wünschen viel Glück!