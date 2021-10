Koepfer in Wien in der ersten Runde ausgeschieden

Frankfurt am Main (SID) – Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-62. aus Furtwangen, der als Lucky Loser in die hochkarätig besetzte Konkurrenz in der Wiener Stadthalle gerutscht war, verlor am Mittwoch in 1:20 Stunden mit 4:6, 3:6 gegen den Italiener Lorenzo Sonego.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen bei dem mit 1,8 Millionen Euro dotierten Turnier allein auf den Schultern von Alexander Zverev. Der Olympiasieger war am Dienstag mit einem Arbeitssieg gegen den Serben Filip Krajinovic gestartet, im Achtelfinale bekommt es der an Nummer zwei gesetzte Hamburger mit Alex de Minaur aus Australien zu tun.