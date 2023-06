Rekordsieger Djokovic wieder Nummer eins der Tennis-Welt

Novak Djokovic ist mit seinem Triumph bei den French Open an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt. Der serbische Tennisprofi übernahm durch seinen 23. Grand-Slam-Titel die Führung vom Spanier Carlos Alcaraz und geht damit in seine 388. Woche als Nummer eins.

Djokovic hatte sich am Sonntag im Finale mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 gegen den Norweger Casper Ruud durchgesetzt und damit zum insgesamt dritten Mal das Sandplatzturnier in Paris gewonnen. Der 36-Jährige überflügelte mit nun 23 Major-Titeln Rafael Nadal und ist alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger.

Olympiasieger Alexander Zverev verbesserte sich durch seinen Einzug ins Halbfinale vom 27. auf den 23. Platz. Damit ist er wieder die deutsche Nummer eins vor dem Warsteiner Jan-Lennard Struff (24.). Der Hamburger Zverev hatte sich nach seiner überstandenen Knöchelverletzung in der französischen Hauptstadt in der Weltspitze zurückgemeldet und war im Kampf ums Endspiel an Ruud gescheitert.

Bei den Frauen bleibt Iga Swiatek nach ihrem Triumph in Paris vorne. Die unterlegene Roland-Garros-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien verbesserte sich um 27 Positionen auf Rang 16. Die Dortmunderin Jule Niemeier ist nach ihrem Erstrundenaus bei den French Open hingegen aus den Top 100 gefallen, die 23-Jährige verlor 42 Plätze und wird an Position 118 notiert.