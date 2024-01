Gewinnspiel: 2 Startplätze Business Cup Mallorca

Gemeinsam mit emotion group verlosen wir zwei Startplätze für die Business World Tennis Championships im Mallorca Country Club. Aber was ist der Business Cup eigentlich?

Vom 11. bis 14. April 2024 finden im Mallorca Country Club in Santa Ponca erstmals die Business World Tennis Championships statt, ein Tennisturnier für Geschäftsleute. Gespielt wird auf original Wimbledon-Rasenplätzen, dort wo sonst das ATP 250er-Turnier, also die Mallorca Championships, austragen werden.

Was sind die Business World Tennis Championships?

Die Business World Tennis Championships sind ein Tennisturnier für Geschäftsleute. Als Teilnehmer kann man einzigartige Networking-Möglichkeiten nutzen und gemeinsam mit seinem Team und Geschäftspartnern bestehende und neue Kontakte beim Tennisspielen intensivieren. Das heißt also: Man verbindet Spaß mit Geschäftlichem. Das Ganze findet in Turnierform statt. Das bedeutet, man meldet ein Team, bestehend aus maximal sechs Personen an und trifft dann im Turniermodus auf andere Teams.

Gespielt wird auf original Wimbledon-Rasenplätzen im Mallorca Country Club in Santa Ponca. Mit von der Partie sind ebenfalls aktuelle und ehemalige Tennislegenden. Alle Teilnehmenden treten also zu gleichen Matchbedingungen wie die ProfIs der ATP-Tour an und alle haben Zutritt zu den Spielerbereichen und -hotels.

Business World Tennis Championships: Für den guten Zweck

Die Teilnahmegebühr für die Business World Tennis Championships fließt unter anderem in den Wimbledon Charity Fond für bedürftige Kinder. Zudem wird jedes gespielte Game in eine Spende verwandelt.

So laufen die Business World Tennis Championships

Turnierstart ist am 11. April 2024 mit „Stage 1“ auf Mallorca im Monte Carlo Country Club. Hier treten die verschiedenen Teams über drei Tage im Gruppenmodus gegeneinander an. Sie spielen um Startplätze im Finale sowie um Platz zwei und drei.

Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die nächste Stufe. Diese wird im Rahmen des Finalwochenendes der Boss Open (ATP 250-Turnier) 2024 im Juni in Stuttgart ausgetragen.

Die jeweiligen Zweit- und Drittplatzierten treten am Finalwochenende der Mallorca Championships 2024 (ATP 250er Turnier) auf Mallorca gegeneinander an.

Damit nicht genug: Gespielt wird um Preise, die man so auf dem Markt nicht ganz so einfach erwerben kann. Der erste Preis: eine Wimbledon-Reise für das ganze Team. Weitere Preise: ein Yacht-Trip für zwölf Personen, Trainingseinheiten mit Profi-Coach Toni Nadal sowie VIP-Tickets für verschiedene Events.

Was ist im Turnierpackage inbegriffen?

Neben der Teilnahme am Turnier und der Unterkunft (je nach Paket) sind folgende Aspekte ebenfalls im Preis enthalten:

Gala Dinner, Welcome Dinner, Lunch Buffet, Zugang zu den Players Lounges

Shuttle Service

Exklusive Preise

Kostenlose Nutzung der Ausstattung wie z.B. die Ice-Box, Sauna, Fitness Center, Pools und Physiotherapie

Goodies

Freie Mitgliedschaft im letzten Quartal 2024 im Mallorca Country Club

Firmen-Branding im Mallorca Country Club sowie bei den Boss Open

Professionelles Teamfoto

Folgende Botschafter sind bei den Business World Tennis Championships dabei:

Feliciano Lopez

Tommy Haas

Sabine Lisicki

Toni Nadal

Anders Järryd

Die Pakete in der Übersicht:

Top Business Package (15.900 Euro pro Team, sechs Spieler, Unterkunft im 5*Plus Resort Kimpton Aysla gegenüber vom Mallorca Country Club)

Regular Business Package (12.900 Euro pro Team, sechs Spieler, Unterkunft im 5*Fergus Style Tobago Hotel in Palmanova oder im 5* Hilton Galatzó Hotel Costa de la Calma)

Small Business Package (10.900 Euro pro Team, ohne Hotel in der Qualifikationsrunde)

Jetzt zwei Startplätze im tennis MAGAZIN-Team gewinnen!

Exklusiv für tennis MAGAZIN-Leser verlosen wir gemeinsam mit dem Veranstalter „emotion“ zwei Startplätze (exklusive Flüge) für die Business World Tennis Championships im Team von tennis MAGAZIN!

So könnt ihr teilnehmen!