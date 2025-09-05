Gewinnspiel: 4 Bücher „Das einfachste High-Protein-Kochbuch aller Zeiten“

Schnelle vegane Rezepte mit hochwertigem Eiweiß. Wir verlosen vier Exemplare des Buchs „Das einfachste High-Protein-Kochbuch aller Zeiten“.

Worum geht es in dem Buch?

Proteine sind einfach genial! Sie machen lange satt, stärken die Muskulatur und sind für einen gesunden Körper wichtig – auch beim Sport und beim Yoga. Doch wie gelingt eine eiweißreiche Ernährung ohne tierische Lebensmittel? Im Buch erfährt man, welche Power in pflanzlichen Eiweißquellen steckt. Neben wertvollen Aminosäuren für einen raschen Muskelaufbau enthalten sie viele Mikronährstoffe, unterstützen die Verdauung, helfen beim Abnehmen und stabilisieren den Blutzucker. Und die Umwelt freut sich sowieso.

Minimaler Aufwand in der Küche: Du wirst dieses geniale Kochbuch lieben, denn hier kommt jedes Rezept mit maximal 6 Zutaten aus und ist in wenigen Minuten fertig.

Du wirst dieses geniale Kochbuch lieben, denn hier kommt jedes Rezept mit maximal 6 Zutaten aus und ist in wenigen Minuten fertig. 50 proteinreiche Rezepte : Jedes Hauptgericht enthält mindestens 30 Gramm gesundes pflanzliches Eiweiß – auch ohne Proteinpulver. Starte morgens mit einem proteinreichen Frühstück und versorge deinen Körper den ganzen Tag durchgehend mit den wichtigen Aminosäuren. Mit leckeren natürlichen Zutaten und ohne Fleischimitate.

: Jedes Hauptgericht enthält mindestens 30 Gramm gesundes pflanzliches Eiweiß – auch ohne Proteinpulver. Starte morgens mit einem proteinreichen Frühstück und versorge deinen Körper den ganzen Tag durchgehend mit den wichtigen Aminosäuren. Mit leckeren natürlichen Zutaten und ohne Fleischimitate. Die 9 besten pflanzlichen Proteinquellen: Hier spielen zum Beispiel Kichererbsen und Linsen, Tofu und Tempeh, Mandeln und Cashews, Sojamilch und -joghurt die Hauptrolle. Und richtig kombiniert ergibt sich eine hohe biologische Wertigkeit – dein Körper wird es dir danken.

Über die Autorin

Leandra Heller vereint in diesem Buch zwei große Leidenschaften: veganes Kochen und Sport. Als begeisterte Sportlerin weiß sie, wie wichtig Proteine für unseren Körper sind. Auf der Suche nach rein pflanzlichen, proteinreichen und gesunden Rezepten, begann sie, ihre eigenen Gerichte zu entwickeln. Seit 2023 teilt sie ihre Kreationen auf Instagram als @thehealthyfastfoodie und begleitet als zertifizierte, vegane Ernährungsberaterin andere Sportler*innen auf dem Weg zu einer individuell optimierten Ernährung. Mehr unter www.leandraheller.de

Was kann ich gewinnen?

Wir verlosen vier Exemplare von „Das einfachste High-Protein-Kochbuch aller Zeiten“

WIE KANN ICH AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN?