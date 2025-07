Gewinnspiel: Limitierte Arthur-Ashe-Kollektion von Head

Der Ausrüster Head bringt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Wimbledontitels von Arthur Ashe eine limitierte Retro-Kollektion heraus. tennis MAGAZIN verlost Schläger und Taschen.

„Champions sind Leute, die ihren Sport besser verlassen wollen, als sie ihn vorgefunden haben“, sagte einst Arthur Ashe. Auf den US-Amerikaner trifft dies auf jeden Fall zu. Ashe war nicht nur ein begnadeter Spieler, sondern eine der größten Persönlichkeiten der Tennisgeschichte. Er setzte sich vehement für Bürgerrechte und gegen Armut ein.

Als erster dunkelhäu­tiger Spieler gewann Ashe ein Grand Slam­-Turnier. Seinem Sieg bei den US Open 1968 ließ er den Gewinn der Australian Open 1970 folgen. Sein Meisterstück folgte in Wimbledon 1975. Auf dem „heiligen Rasen“ tri­umphierte er als bislang einziger farbiger Spieler bei den Herren und wurde dadurch unsterblich.

Arthur Ashe und sein Pokerface

„Ich war vollkommen entspannt im Finale, überhaupt nicht nervös. Ich bin bekannt dafür, eine Maske aufzusetzen, ein Pokerface, aber diejenigen, die mich gut kennen, sagten mir, dass sie etwas an mir wahrgenommen haben, das über die übliche Kaltschnäuzigkeit hinausging. Sie sahen eine Gelassenheit, eine Ruhe – und genau so hat es sich da draußen angefühlt“, sagte Ashe über seinen Viersatzsieg gegen seinen Landsmann Jimmy Connors.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Wimbledontitels von Arthur Ashe bringt der Ausrüster Head eine limitierte Kollektion heraus. Zum einen den Schläger Head Arthur Ashe Competition (260 Euro). Das Design ist von Ashes klassischem Holzschläger inspiriert und kombiniert Retro-Ästhetik mit moderner Technologie. Der Schläger, der auf dem Head Boom MP basiert, richtet sich an fortgeschrittene bis erfahrene Spieler, die ihrem Spiel mehr Power, Gefühl und Selbstvertrauen verleihen wollen. Die Arthur Ashe-Kollektion umfasst zudem Taschen im Vintage-Stil (Racket Bag: 120 Euro, Court Bag: 60 Euro).

Arthur Ashe treibt Schlägerentwicklung voran

Bei der Schläger-Entwicklung im Tennis, die Head vorantrieb, half auch Ashe, der 1975 mit seinem Aluminium-Racket das prestigeträchtigste Turnier der Welt in Wimbledon gewann. „Ich benutzte jede Woche einen konventionellen Holzschläger, weil sie im Kopf weich wurden und nach mehreren Tagen harten Spiels brachen. Ich erkannte das Potenzial des Schlägers, den Aluminium-Verbundstoff von Head, und testete bald Dutzende verschiedene Schläger. Wir erreichten schließlich unser Ziel, einen Schläger zu bauen, der mindestens einen Monat lang hält, ohne zu beschädigen“, sagte Ashe über die Revolution auf dem Schlägermarkt.

Arthur Ashe starb am 6. Februar 1993 im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer HIV­Erkrankung. Im Jahr 1983 hatte sich Ashe mit dem Virus infiziert, weil er eine mit dem Virus infizierte Blutkonserve anlässlich einer Herzoperation erhalten hatte. Fünf Jahre später wurde die Krankheit bei einer weiteren Operation diagnostiziert. 1992 verkündete Ashe der Öffentlichkeit, dass er das HI-­Virus in sich trägt.

Was kann ich gewinnen?

Wir verlosen in Kooperation mit Head die limitierte Arthur-Ashe-Kollektion mit dem Schläger Arthur Ashe Competition sowie dem Racket Bag und Court Bag.

WIE KANN ICH AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN?