Gewinnspiel zum Earth Day: Nachhaltiger Tennisschläger Head Boom Raw

Head bringt zum Earth Day den nachhaltigen Tennisschläger Boom Raw auf den Markt. Wir verlosen das limitierte Modell.

Head setzt seine Innovationsreise fort und präsentiert mit dem Tennisschläger Boom Raw einen vielversprechenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft für den Tennissport.

Im limitierten und hochinnovativen Boom Raw bestehen sämtliche Carbonfasern aus biozirkulären Carbonfasern. Dabei bietet der Schläger die gleiche explosive Power – sowie das gleiche Spielgefühl, den gleichen Spaß und die einfache Spielbarkeit – wie der reguläre Boom-Schläger der Standardlinie. Die biozirkulären Carbonfasern werden von Toray und dessen Tochterunternehmen Toray Carbon Fibers Europe hergestellt.

Was ist besonders am Head Boom Raw?

Getreu dem Motto „Nichts ändert sich – außer dem, was zählt“, bringt Head den Boom Raw am Earth Day, dem 22. April 2025, auf den Markt.

Im Jahr 2024 arbeitete Head mit Toray an der Entwicklung von Prototyp-Schlägern, die zu 100 Prozent biozirkuläre Carbonfasern von Toray enthalten – entsprechend dem sogenannten Mass-Balance-Ansatz. Die biozirkulären Carbonfasern von Toray stammen aus Abfällen und Rückständen biologischen Ursprungs aus der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und verwandten Branchen. Anstatt auf Deponien entsorgt, oder aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt zu werden, werden diese Materialien wiederverwendet, genutzt oder recycelt – und das bereits am Anfang der Lieferkette.

Mit dem Launch des Boom Raw zeigt Head nun, dass sich die hohe Performance eines Serien-Schlägers mit einer geringeren Umweltbelastung vereinen lässt. Die reguläre Boom-Serie ist eine spielfreudige Kollektion von Schlägern, mit denen man Stoppbälle, spektakuläre und kraftvolle Schläge spielen kann – sie steigern die Energie und das Selbstvertrauen. Der Boom Raw, mit seiner nachhaltigeren Herstellung, ist womöglich sogar noch mehr ein Feel-Good-Schläger.

Umstellung auf grüne Energie

Die Entwicklung des Boom Raw in Zusammenarbeit mit Toray und dessen Tochterunternehmen Toray Carbon Fibers Europe, einem Hersteller von biozirkulären Carbonfasern, ist Teil von Heads Bestreben, nachhaltiger zu werden. Als umweltbewusst agierender Sportartikelhersteller erkennt Head an, dass noch viel mehr getan werden muss, um schädliche Emissionen zu reduzieren und die Biodiversität zu schützen. Die Zusammenarbeit zwischen Head und Toray wird fortgesetzt – mit dem Ziel, in Zukunft möglicherweise weitere nachhaltige Schläger auf den Markt zu bringen.

Im Einklang mit Heads Engagement für Nachhaltigkeit wird der Hauptproduzent der Tennisschläger in China künftig ausschließlich auf grüne Energie für die Schlägerproduktion umstellen. Diese Maßnahme soll die CO₂-Emissionen jährlich um etwa 7.000 Tonnen reduzieren und unterstreicht Heads Ziel, die Umweltbelastung zu minimieren – bei gleichzeitiger Fortsetzung der Innovation im Tennissport.

Was kann ich gewinnen?

Wir verlosen in Kooperation mit Head den limitierten nachhaltigen Tennisschläger Boom Raw. Von dem Schläger sind nur 200 Stück verfügbar – ein echtes Sammlerstück für Spielerinnen und Spieler, die Spitzenleistung fordern und sich um den Planeten kümmern.

Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen?