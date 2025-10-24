Tennistrainer: 3 kostenfreie Teilnahmen für VDT 24 „Future Heroes II“ zu gewinnen

Wir verlosen in Kooperation mit dem VDT drei kostenfreie Teilnahmen für die Tennistrainer-Fortbildung VDT 24 „Future Heroes II – von der Pubertät zum Tennisprofi“.

Seit über 114 Jahren steht der Verband Deutscher Tennislehrer VDT e.V. für Qualität, Leidenschaft und Erfolg im Tennistraining. In der staatlich anerkannten Ausbildung in Essen wird man optimal auf eine hauptberufliche Karriere im Tennissport vorbereitet, in Deutschland und weltweit.

Im Jahr 2024 fand die Fortbildung VDT 24 statt. Fast 100 Teil­nehmer gaben den richtigen Rahmen für die Veranstaltung, bei der sich einige Experten 24 Stunden mit einem einzigen Thema beschäftigen.

VDT 24 – ein voller Erfolg

Das Thema hatte es in sich. „Future Heroes – wenn Tenniskinder richtig wollen“ lautete das Motto. Dabei ging es ausschließlich um Tenniskinder und nicht um Kindertennis. Wie können sechs- bis zwölfjährige Kinder ein Tennisevent erleben? Wie kann man sie auf eine Leistungssportkarriere vorbereiten? Und wie kann ein Tennisunterricht auf einer intelligenten und hirngerechten Grundlage aufgebaut werden? Das waren die Fragen, mit denen sich die Experten Sascha Bajin, Hans Eckner, Carsten Lemke, Dr. Axel Niemöller und Uli Wittkämper intensiv beschäftigt haben.

Für die Veranstaltung hatte der VDT im Essener Hotel Bredeney einen Seminarraum mit 92 Plätzen angemietet, die bis auf den letzten Platz belegt waren. Und die hochmotivierten Teilnehmer holten durch ihre interessierte Zuhörerschaft alles aus den Referenten heraus.

VDT 24 geht in die Fortsetzung

Am 3. und 4. Januar 2026 geht der VDT 24 in die Fortsetzung mit dem Thema „Future Heroes II – Von der Pubertät zum Tennisprofi“. Die Veranstaltung findet erneut im Hotel Bredeney in Essen statt. Die Veranstaltung ist vom VDT als Lizenzverlängerung und vom TVN als Fortbildung für C- und B- Trainer anerkannt. Die Veranstaltung richtet sich auch explizit an die Eltern von talentierten Tennisspielern, die eine tragende Rolle bei der Entwicklung zum Tennisprofi spielen.

Referenten beim VDT 24 2026 sind Hans Eckner (Leiter VDT-Tennislehrerausbildung), Carsten Lemke (DTB-A-Trainer), Ulrich Wittkämper (Mitglied im Lehrteam VDT und TVN), Dr. Axel Niemöller (Tennislehrer und Athletiktrainer DTB) und Lana Roßdeutscher (Fotografin). Als „Special Guest“ ist erneut Sascha Bajin (langjähriger Trainer auf der WTA-Tour) dabei.

Details zum VDT 2024 „Future Heroes II“

Datum: 3./4. Januar 2026

Ort: Hotel Bredeney Essen

Beginn: 13 Uhr (3. Januar)

Ende: 13 Uhr (4. Januar)

Seminargebühren inklusive Abendbüffet und Fotoshooting): 189 Euro (für VDT-Mitglieder), 239 (für Nichtmitglieder) -> Frühbucher bis 15.11.2025: minus 20 Euro

Anmeldung: per E-Mail über info@vdt-tennis.de oder in der Geschäftsstelle -> Telefon: 0201 – 66 00 58

Was kann ich gewinnen?

Wir verlosen in Kooperation mit dem VDT drei kostenfreie Teilnahmen für die Fortbildung VDT 24 „Future Heroes II“.

Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen?