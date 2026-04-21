Unboxing und Gewinnspiel: Fila Axilus FX Clay Court

tennis MAGAZIN hat den Fila Axilus FX Clay Court genauer unter die Lupe genommen. Was zeichnet das Modell aus? Außerdem verlosen wir den Schuh.

Fila hat sich über Jahrzehnte als feste Größe im Tennis etabliert. Von Björn Borg bis zu den Profis von heute begleitet die Marke Spieler, die auf hochwertige Ausrüstung setzen. Ein Tennisschuh kann alles fordern: abrupte Richtungswechsel, lange Ballwechsel, stundenlange Belastung. Hier setzt der Fila Axilus FX Clay Court an.

Der Axilus FX bietet eine gute Mischung aus Komfort und Stabilität und ist für viele Spielertypen geeignet. Drei Merkmale beim Axilus FX stechen hervor.

Erstens: die Dämpfung: Fila verwendet seine spezielle Energized Rubber-Mischung in der Zwischensohle. Das sorgt für eine gute Reaktion beim Abdruck und schont gleichzeitig die Gelenke bei harten Landungen.

Zweitens: die Stabilität: Der Schuh verfügt über einen TPU-Mittelfußschaft, der die Torsionsstabilität erhöht. Das ist besonders wichtig bei den typischen seitlichen Ausfallschritten im Tennis, um ein Umknicken zu verhindern.

Drittens: das Obermaterial: Ein verstärkter Zehenbereich schützt den Schuh vor schnellem Abrieb, wenn man die Füße beim Aufschlag oder bei Sprints nachzieht.

Fila Axilus FX Clay Court: So läuft die Teilnahme am Gewinnspiel