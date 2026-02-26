Unboxing und Gewinnspiel: Yonex VCORE 98

tennis MAGAZIN hat den Yonex VCORE 98 genauer unter die Lupe genommen. Außerdem verlosen wir das Modell der beliebten Yonex-Serie samt Saiten-Set.

Es ist der Klassiker unter den Modellen des Schlägerherstellers Yonex: der VCORE. Inzwischen ist die achte Generation der beliebten VCORE-Serie erschienen. Die achte Generation wurde optimiert, um bei allen Schwungstilen und Geschwindigkeiten einen überragenden Spin zu erzielen.

Wir verlosen den Yonex VCORE 98. Der Schläger hat ein Gewicht von 305 Gramm, eine Kopfgröße von 630 qcm, ein klassisches Besaitungsmuster von 16/19 und einen Balancepunkt 31,5 cm. Das heißt der Schläger ist leicht grifflastig. Passend dazu verlosen wir zudem das Saitenset Polytour Force, ebenfalls in einem knalligen Rot. Diese Kombination mit Schläger und Saite spielt der Brasilianer Joao Fonseca auf der ATP-Tour.

Weitere Infos zum Yonex VCORE 98 erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video.

YONEX VCORE 98: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL