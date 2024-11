Verlosung: Limitierten Babolat Pure Drive zu gewinnen

Der Babolat Pure Drive wird 30 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es ein neues, innovatives Design. Wir verlosen einen von 30 limitierten Babolat Pure Drive.

Ein Klassiker. Wenn man über den Babolat Pure Drive spricht, dann trifft es dieses Wort sicherlich am besten. 30 Jahre ist es bereits her, dass Babolat nach mehr als 100 Jahren Expertise bei der Herstellung von Saiten in den Schlägermarkt eingestiegen ist. Die erste Schlägerreihe: der Babolat Pure Drive. Das Ergebnis: Der Schläger mischte den Markt gehörig auf. Während in den 90er-Jahren das Tennis hauptsächlich von kontrollorientierten Schlägern dominiert wurde, die sich durch kleine Schlägerköpfe und Rahmen mit quadratischen Querschnitten auszeichneten, verlieh der elliptische Querschnitt des Pure Drive mit seinem 645 Quadratzentimeter großen Schlägerkopf ordentlich Power.

Im Jahr 1998 gewann erstmals ein Spieler mit dem Babolat Pure Drive ein Grand Slam-Turnier: Carlos Moya siegte bei den French Open. Es folgten zehn weitere Grand Slam-Titel mit dem Pure Drive, darunter Kim Clijsters (US Open 2005, 2009 und 2010, Australian Open 2010), Na Li (French Open 2011, Australian Open 2014) und Andy Roddick (US Open 2003). Fünf Spielern gelang mit diesem Modell der Sprung auf Platz eins in der Weltrangliste. Eine von ihnen ist immer noch aktiv: Karolina Pliskova.

„Ich besitze dieses Modell, seitdem ich neun Jahre alt bin. Ich habe eigentlich nie etwas anderes versucht und nie daran gedacht zu wechseln. Denn ich denke, er ist der beste Schläger in der Welt“, sagt Pliskova über den Pure Drive. Zum 30-jährigen Jubiläum hat Babolat das Modell in einer besonderen Version herausgebracht mit einem neuen, innovativen Design, das alle Blautöne seit der ersten Ausgabe im Jahr 1994 vereint. Das Motto: 30 Jahre Erfolg, 30 Jahre Power, 30 Jahre Blau.

Babolat Pure Drive 30th Anniversary



Gewicht: 300 Gramm

Länge: 68,5 cm

Kopfgröße: 645 qcm

Besaitungsmuster: 16/19

Balance: 32 cm

Preis: 300 €

Aufgepasst! Wir verlosen einen von 30 limitierten Babolat Pure Drive – mit der Nummer 15!

Babolat Pure Drive: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL