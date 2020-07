Verlosung: Zehn Orthomol-Matchpacks zu gewinnen

Sie wollen beim Tennis alles geben? Da haben wir genau das Richtige für Sie, denn wir verlosen insgesamt 10 Malein sportliches Paket, bestehend aus der kompletten Orthomol Sport-Produktreihe. Angelehnt an die Next Gen Series, bei der ein Turnierwochenende jeweils vier Tage am Stück dauert, enthält unser „Orthomol-Matchpack“ die kompletten Produkte für Ihre Vier-Tage-Versorgung und eine Orthomol Sport-Trinkflasche dazu. So sind Sie auch Ihr für alle Phasen der sportlichen Leistung mit wichtigen Nährstoffen versorgt! Für alle, die alles geben.

Orthomol erweitert die erfolgreiche Partnerschaft mit dem DTB

Für den deutschen Tennisnachwuchs startete am 15. Juni 2020 die German Next Gen Series. 16 Spieler der U21 und U17 kämpfen drei Wochen um den Titel. Orthomol ist stolz, seine seit 2018 bestehende Partnerschaft mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) auch in 2020 weiter auszubauen und tritt seit Juni als Titelsponsor der Nachwuchsturnierserie auf.

Orthomol ist Titelsponsor der German Next Gen Series

Die Orthomol German Next Gen Series wurde für U21 und U17 Spieler ins Leben gerufen, um deutschen Spielern in der turnierfreien Zeit die Möglichkeit zu geben, Matchpraxis zu sammeln, bis der internationale Turniercircuit wieder startet. „Gerade jetzt, in den herausfordernden Zeiten, ist uns eine zielgerichtete Sportförderung sehr wichtig. Als Unternehmen liegt uns der Nachwuchssport immer am Herzen. Daher ist es für uns selbstverständlich, gemeinsam mit dem DTB, die neue Series zu unterstützen“, fasst Nils Glagau die erweiterte Partnerschaft zusammen.

Auch der DTB ist froh in diesen Zeiten, gemeinsam mit seinem Partnernetzwerk, den Tennissport fördern und insbesondere dem Nachwuchs Perspektiven bieten zu können.

Orthomol: Egal, ob Hobby- oder Profiathlet

Neben dem Engagement als Titelsponsor der Nachwuchs-Series baut Orthomol auch als Ernährungspartner seine Unterstützung bei der DTB German Pro Series aus. Die am 8. Juni gestartete Einladungsserie bietet einem ambitionierten Teilnehmerfeld die Möglichkeit, wieder Turniertennis zu spielen, sich fit zu halten und genügend Matches zu haben, bis das internationale Tennis wieder losgeht.

„Wir freuen uns sehr, die Produktunterstützung der Spieler auch während der Matches auszubauen. Von vielen Tennissportlern, egal ob Hobby- oder Profiathlet, wissen wir, dass gerade die Orthomol Sport-Produkte beliebt sind. Und das aus guten Gründen: Die Produktrange ist extra auf die Bedürfnisse vor, während und nach dem Sport abgestimmt. Unser Elektrolyte-Getränk Orthomol Sport perform beispielsweise, gibt Spielern zurück, was sie an „Energie“ auf dem Court lassen. Neben der Unterstützung durch die Orthomol Sport Produkte, freue ich mich ganz persönlich auf viele spannende Matches und drücke allen Teilnehmern die Daumen“, sagt Thomas Mechtel über den Ausbau der Partnerschaft.

SO EINFACH IST DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL:

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, füllen Sie dafür das unten stehende Formular aus.

Bestätigen Sie die Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Sie erhalten danach regelmäßig die neuesten Infos rund um den Tennissport von uns per E-Mail.

Dann Daumen drücken!

Die ausgelosten Gewinner werden nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2020