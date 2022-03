tennis MAGAZIN: 04/2022: Die besten Angreifer aller Zeiten

Am 16. März erscheint tennis MAGAZIN-Ausgabe 04/2022. Diesmal liegt der Fokus auf dem Angriffsspiel „Serve-and-Volley”. Dazu haben wir uns mit den Leuten vom Fach, Mischa Zverev sowie Maxime Cressy unterhalten und sind in die Serve-and-Volley-Historie eingetaucht. Außerdem lesen Sie über das Karriereende von Juan Martin del Potro und die Davis Cup Qualifiers in Brasilien.

Serve-and-Volley

Der neue Angreifer

Hat Serve-and-Volley noch eine Chance? Maxime Cressy will so nach ganz oben kommen.

Abteilung Attacke

Die besten Serve-and-Volley-Spieler der Historie.

„Du willst den Rhythmus des Gegners zerstören“

Mischa Zverev über seine Art des Angriffspiels im Interview.

Tipps von Zverev

Fünf Übungen für ein besseres Offensivspiel.

Besser spielen mit Maxime Cressy

Mit Vollgas nach vorne.

First Service

Starker Start

Rafael Nadal startete so gut ins Jahr wie noch nie.

Stop the War!

So erleben die Profis den Krieg.

Tiebreak-Gigant

Reilly Opelka stellt neuen Rekord auf.

Tops & Flops

Wawrinka, Badosa und Alfons Godall.

Nachgefragt bei Florian Mayer

Der Ex-Profi über mentale Probleme, und Elternfreuden.

Turniere

Neue Nummer eins

Medvedev stößt Djokovic vom Thron.

Davis Cup

So lief die Partie gegen Brasilien.

Erfolgsgeschichte für den DTB

DTB-Chef Dietloff von Arnim im Interview.

Fan-Comeback

Endlich sind wieder Zuschauer beim Porsche Tennis Grand Prix dabei.

Volles Haus

Zwei Top-Ten-Spieler kommen zu den BMW Open.

Ausrüstung

Rackettest

12 Rackets für Freizeitspieler auf dem Prüfstand.

Längeres Leben

Tecnifibre stellt einen nachhaltigen Ball vor.

Neue Produkte

Medizin

Nadals Schwachstelle

Das Müller-Weiss-Syndrom ist schwer zu behandeln.

Reise

Zwischen Luxus und Kultur

Mouratoglou eröffnet neues Center in Griechenland.

Reisenews

Story

Eigeninitiative

So läuft die Trainerausbildung beim Verband Deutscher Tennislehrer.

Leute

Adios Amigo

Eine Hommage zum Karriereende von Juan Martin del Potro.

Der Macher aus Graz

Edwin Weindorfer im Porträt.

Kolumnen

„Meine Tour“

Andreas Mies über die Special Olympics.

Zeitsprung:

Martina Hingis, jüngste Nummer eins.