tennis MAGAZIN 07/2024: Iga Swiatek – die Königin von Paris

Seit dem 20. Juni 2024 ist die aktuelle Ausgabe von tennis MAGAZIN am Kiosk oder im Online-Shop erhältlich. Titelthema: Iga Swiatek – die stille Dominanz. Was macht die Polin so erfolgreich? Weitere Themen im Heft: Rückblick auf die French Open in Paris, Laver Cup-Kapitän Björn Borg im Interview und die beiden Sky-Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser geben Einblicke in ihre Arbeit.

First Service

Match in der Mall

Spitzentennis im Berliner Einkaufszentrum.

Nächstes Riesenevent ab 2025

Die Cincinnati Open expandieren.

Tops & Flops

Mit Justin Engel, Tim Bendzko und Camila Giorgi.

Nachgefragt bei Michael Agwi

Der Deutsch-Ire über Existenzkämpfe auf der ITF-Tour.

French Open

Wieder Zweiter

Carlos Alcaraz ließ den großen Grand Slam-Traum von Alexander Zverev im Finale platzen.

Die stille Dominanz

Iga Swiatek siegt zum vierten Mal in Paris.

Nachtschicht

Night-Sessions in Paris sorgen für Diskussionen.

Angekommen

Erfolgreiches Grand Slam-Debüt von Henri Squire.

Turniere

„Mein Doppelfehler beim Matchball hat geholfen“

Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova im Interview.

So tippt die Redaktion

Wer gewinnt Wimbledon?

„Es waren meine besten sieben Jahre“

Björn Borg im Interview über sein Ende als Kapitän beim Laver Cup und Erlebnisse mit Rafael Nadal.

Sommerliche Streaming-Wochen

ServusTV On bietet attraktiven Live-Sport.

Aktion

Der Funke springt über

20 Jahre Partnerschaft zwischen Rafael Nadal und Kia.

Hintergrund

Die Zukunft beginnt jetzt

Die neue digitale Plattform des DTB.

Ausrüstung

Die LK wird mobil

Wir haben die „LK to go“ von Wingfield getestet.

Novaks Letzter

Der Head Speed Pro Legend zu Ehren von Novak Djokovic.

100 Jahre Ballerfahrung

Eine Hommage zum Firmenjubiläum von Dunlop.

Stark in die Zukunft

Fila baut seine Strategie im Tennis weiter aus.

Reise

Gipfel der Genüsse

tennis MAGAZIN zu Besuch im Andreus Resort in Südtirol.

Aufschlag in den Kitzbüheler Alpen

Das Vital & Sporthotel Brixen in den Kitzbüheler Alpen.

Leute

Zeit, sich aus dem Staub zu machen

Nach „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ das zweite Buch von Andrea Petkovic. Prädikat: lesenswert.

„Tennis kommentieren ist ein Fehlersport“

Die beiden Sky-Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser geben Einblicke, worauf es in ihrem Job ankommt.

Kolumnen

„ON TOUR“: Andreas Mies über seine Schlägerwahl.

Sandplatzgötter: Über die zeitliche Ausdehnung der Masters-Turniere.