tennis MAGAZIN 1-2/2025: Alexander Zverev: „In Wimbledon war ich am besten“

Ab dem 10. Dezember 2024 ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 1-2/2025 im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Exklusiv-Interview mit Alexander Zverev! Außerdem im Heft: Rückblick auf den Erfolg des deutschen Doppels Krawietz/Pütz bei den ATP-Finals; Jasmine Paolini, die Aufsteigerin des Jahres, im Porträt; erster Teil unserer alljährlichen Schlägertest-Triologie.

First Service

Die Jahresbesten

Klassentreffen bei den ATP- und WTA-Finals.

Im warmen Geldregen

Rekordpreisgeld für Jannik Sinner und Coco Gauff.

Tops & Flops

Andy Murray, Italiens Damen, Jon Wertheim.

Nachgefragt bei Barbara Rittner

Die Ex-Cheftrainerin des DTB hat eine neue Aufgabe.

Turniere

„Ich liebe Boris“

Alexander Zverev im Exklusiv-Intervie.

Doppel-Weltmeister ohne Allüren

Kevin Krawietz und Tim Pütz gewinnen die ATP-Finals.

Fast perfekte Saison

Jannik Sinner lieferte 2024 großartige Zahlen ab.

Auf dem Radar

Zehn Spieler, die man 2025 im Blick haben sollte.

Davis Cup in Malaga

Italien verteidigt seinen Titel – dank Jannik Sinner.

Abschied einer Legende

Rafael Nadal verliert sein letztes Profi-Match.

„Wimbledon war der Wahnsinn“

Das deutsche Doppel Frantzen/Jebens im Interview.

Ausrüstung

Schlaggewaltig

Schläger für Turnierspieler im Test.

Deutsche Technologie befeuert US-Boom

Wingfield erobert den Pickleball-Markt.

Medizin

Hilfe fürs Tennis-Knie

Was gegen Knieschmerzen am besten hilft.

Reise

Auf die Plätze, fertig, los

Tennis vom Feinsten auf der kroatischen Insel Brac.

Türkischer Traum

Besuch im luxeriösen Megasaray Club von Belek.

Hotel-Tipp Edgar Euling

Traditions-Tennisschule in Garmisch-Partenkirchen.

Leute

Jasmine Paolini

Unsere Frau des Jahres: Was die Italienerin so speziell und so stark macht.

Rubriken

Kolumne „ON TOUR“:

Alexander Waske über Justin Engel.

Kolumne Sandplatzgötter:

Super-Coaches für Sascha