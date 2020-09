tennis MAGAZIN 10/2020 – Alexander Zverev im US Open-Finale

Im aktuellen tennis MAGAZIN blicken wir unter anderem auf die Ereignisse bei den US Open zurück mit dem Finaleinzug von Alexander Zverev sowie dem Titelgewinn von Laura Siegemund.

Titelthema

Nicht von dieser Welt

Das Finale der US Open zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem setzt neue Maßstäbe.

FIRST SERVICE

Pariser Nächte

Neue Flutlichtanlage in Roland Garros.

Bye Bye

Die Bryan-Brüder beenden ihre Karriere.

Nachgefragt bei Andre Begemann

Der 36-Jährige über die International Premiere League und das Konzept.

TURNIERE

Triumph mit Haltung

Naomi Osaka siegt in New York und verkündet starke Botschaften.

Tagebuch Laura Siegemund

Die Doppel-Siegerin mit exklusiven Einblicken in das Leben in New York.

Resultate

Alle Ergebnisse aus Flushing Meadows

Vorschau French Open

So sieht Rafael Nadals Vorbereitung auf die French Open 2020 aus.

Bet at Home

Unsere Favoriten für die French Open.

Interview Sandra Reichel

Die Turnierdirektorin spricht über die kurzfristige Organisation der Hamburg European Open 2020

Besser Spielen

Richtig Aufwärmen

Eva Lys und Lisa Matviyenko stellen ihr Warmup-Programm vor.

Smarte Verbände

So arbeiten Landesverbände mit digitaler Technik von Wingfield.

Schlag des Monats

Das Service von Petra Kvitova.

Ausrüstung

Ratgeber

Diese Punkte müssen Sie beachten, wenn Sie die perfekte Saite für Ihr Spiel finden wollen.

Extreme Erweiterung

Die Extreme-Serie von Head bekommt Zuwachs.

Yonex-Schläger

Stan Wawrinka spricht über sein aktuelles Racket.

Deutsche Wertarbeit

Pacific lässt viele Artikel in Deutschland produzieren.

Home-Shopping

Outfit- statt Tupperpartys mit Sportkind.

Reise

Jeden Tag ein bisschen besser

Toni Nadal im Interview über die Nadal- Academy auf Mallorca

Teamspirit

Das Jugendförderprogramm an der Waske University in Offenbach.

Leute

Brillant

Exklusiv übersetzte Ausschnitte aus dem neuen Buch über Pete Sampras.

Kolumne

Waskes Welt

Die Gründung einer Spielergewerkschaft