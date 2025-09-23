tennis MAGAZIN 10/2025: Boris Becker und seine Zeit im Gefängnis
Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 10/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Boris Becker – so schwer war die Zeit im Gefängnis. Außerdem im Heft: Alles rund um die US Open und Ella Seidel im Porträt.
First Service
Maskenball
Jasmine Paolini und das Sportfoto des Jahres.
Aufnahme in die Hall of Fame
Maria Sharapova ist neues Mitglied in der Ruhmeshalle.
Tops & Flops
TC Bredeney, Dirk Nowitzki und Mardy Fish.
Nachgefragt bei Alexandra Eala
Die Philippinerin über ihren Stellenwert in der Heimat.
US Open
Neue Messlatte für alle
Alcaraz und Sinner dominieren auch in New York.
Die Jagd geht weiter
Die Zeit für Alexander Zverev wird immer knapper.
Der Marathonmann
Daniel Altmaier gewann zwei Kraftatke in New York.
Spezialisten schlagen Stars
Der neu gestaltete Mixed-Wettbewerb spaltete die Fans.
Ende gut, alles gut
Aryna Sabalenka verteidigt ihren Titel in New York.
Venus und kein Ende
Venus Williams begeistert mit 45 Jahren.
Turniere
Auf dem Weg nach oben
So tickt die 20-jährige Deutsche Ella Seidel.
Alter Finne
Wimbledon-Doppelsieger Harri Heliövaara im Porträt.
Ausrüstung
Krönender Anfang
Die Entwicklung von Diadem zum Vollausstatter.
Komfortzone auf dem Court
Ausrüster Asics geht neue Wege.
Der wasserlose Sandplatz
Har-tru baut spezielle Ganzjahres-Sandplätze.
Medizin
Wenn die Muskeln dichtmachen
Warum Tennisspieler anfällig für Muskelkrämpfe sind.
Kein Tabu mehr
Wie wichtig eine funktionierende Darmflora ist.
Reise
Umgeben von Natur
Tennis ist Trumpf im Strandhotel Fischland.
Aktion
Gepflegter Rasen und tolles Flair
Der 21. tennis MAGAZIN Leser-Cup.
Leute
„Ich bin eine Nummer, die keiner kennt”
Boris Becker blickt auf seine Zeit im Gefängnis zurück.
Kolumnen
„ON TOUR“
Alexander Waske über die große Masters-Blase.
„Crossmedial“
Ole Sudmann über seine erste Medenspielsaison.
Sandplatzgötter
Gute Nachrichten aus dem deutschen Tennis.