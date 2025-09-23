Jetzt keine Ausgabe mehr verpassen!

tennis MAGAZIN 10/2025: Boris Becker und seine Zeit im Gefängnis

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 10/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Boris Becker – so schwer war die Zeit im Gefängnis. Außerdem im Heft: Alles rund um die US Open und Ella Seidel im Porträt.

First Service

Maskenball

Jasmine Paolini und das Sportfoto des Jahres.

Aufnahme in die Hall of Fame

Maria Sharapova ist neues Mitglied in der Ruhmeshalle.

Tops & Flops

TC Bredeney, Dirk Nowitzki und Mardy Fish.

Nachgefragt bei Alexandra Eala

Die Philippinerin über ihren Stellenwert in der Heimat.

US Open

Neue Messlatte für alle

Alcaraz und Sinner dominieren auch in New York.

Die Jagd geht weiter

Die Zeit für Alexander Zverev wird immer knapper.

Der Marathonmann

Daniel Altmaier gewann zwei Kraftatke in New York.

Spezialisten schlagen Stars

Der neu gestaltete Mixed-Wettbewerb spaltete die Fans.

Ende gut, alles gut

Aryna Sabalenka verteidigt ihren Titel in New York.

Venus und kein Ende

Venus Williams begeistert mit 45 Jahren.

Turniere

Auf dem Weg nach oben

So tickt die 20-jährige Deutsche Ella Seidel.

Alter Finne

Wimbledon-Doppelsieger Harri Heliövaara im Porträt.

Ausrüstung

Krönender Anfang

Die Entwicklung von Diadem zum Vollausstatter.

Komfortzone auf dem Court

Ausrüster Asics geht neue Wege.

Der wasserlose Sandplatz

Har-tru baut spezielle Ganzjahres-Sandplätze.

Medizin

Wenn die Muskeln dichtmachen

Warum Tennisspieler anfällig für Muskelkrämpfe sind.

Kein Tabu mehr

Wie wichtig eine funktionierende Darmflora ist.

Reise

Umgeben von Natur

Tennis ist Trumpf im Strandhotel Fischland.

Aktion

Gepflegter Rasen und tolles Flair

Der 21. tennis MAGAZIN Leser-Cup.

Leute

„Ich bin eine Nummer, die keiner kennt”

Boris Becker blickt auf seine Zeit im Gefängnis zurück.

Kolumnen

„ON TOUR“

Alexander Waske über die große Masters-Blase.

„Crossmedial“

Ole Sudmann über seine erste Medenspielsaison.

Sandplatzgötter

Gute Nachrichten aus dem deutschen Tennis.