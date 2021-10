tennis MAGAZIN 11/2021: Forza Italia

Ab dem 19. Oktober ist tennis MAGAZIN-Ausgabe 11/2021 in unserem Online-Shop oder am Kiosk erhältlich. In unserer Titelstory dreht sich alles um die neue Macht auf der Tour: Italien. Was macht Italien so erfolgreich? Wer sind die besten italienischen Spieler? Außerdem berichtet ein britischer Reporter über den Tennis-Boom, den Emma Raducanu mit ihrem US Open-Sieg in England ausgelöst hat; wir stellen die deutschen Nachwuchsspielerinnen vor und haben Hazem Naw kennengelernt, der vor vier Jahren aus Syrien flüchtete und jetzt beim Bundesliga-Verein in Köln spielt.

FIRST SERVICE Spiel, Satz & Fashion

Die WTA-Damen bei der MET-Gala. Beste Bilanz

Alexander Zverev ist Rekordsieger beim Laver Cup. Supermacht

Die USA stellen die meisten Top 100-Profis. Tops & Flops

Simona Halep, Tennys Sandgren, Alexander Zverev. Nachgefragt bei Niki Pilic

Der ehemalige Davis Cup-Kapitän über Djokovic und Zverev. TURNIERE Frischer Wind

Das Herrentennis in Italien boomt. In Turin finden die ATP Finals statt, im Ranking wird vermehrt Italienisch gesprochen. Die Gründe für den Aufstieg. Englands Wunderkind

Tennis-Reporter Simon Briggs beschreibt den Boom den Emma Raducanu in England ausgelöst hat. Wer schließt die Lücke?

Wer kommt nach der Ära von Kerber, Görges und Petkovic? Phänomen Federer

tennis MAGAZIN druckt Auszüge aus dem neuen Federer-Buch von New York-Times Autor Christopher Clarey. BESSER SPIELEN Athletische Arbeit

Wir zeigen Ihnen fünf Übungen, mit denen Sie Ihre Athletik verbessern. Die Bedeutung von Krafttraining

Sportwissenschaftler Dr. Heinz Kleinöder im Interview. Mental-Kolumne

Michael Berrer erklärt, wie Sie die Wintersaison gut überstehen. Schlag des Monats

Die Power-Vorhand von Iga Swiatek. AUSRÜSTUNG Frisch aufgezogen

Sieben Saiten im tennis MAGAZIN-Saitentest. Französische Freundschaft

Der Jet Mach 3 von Babolat. Digitale Clubs

Sportision plant eine digitale Reformation von Tennisvereinen. Neue Produkte REISE Alles vom Feinsten

Im Sani Resort in Griechenland trainieren Sie wie Rafael Nadal. Reisenews AKADEMIE-TIPP Wie ein Ballettstück

Die Yvmar Tennis-Academy hat ein besonderes Konzept. EXTRA Gewinnspiel Special

Gewinnen Sie Preise von 15 Anbietern. LEUTE Hans im Glück

Nach seiner Flucht aus Syrien verfolgt Hazem Naw seinen Traum als Tennisprofi. KOLUMNEN Waske: Der Mensch Roger Federer Sandplatzgötter: Der heilige Daniil Medvedev