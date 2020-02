tennis MAGAZIN 3/2020: Die neuen Stärken von Alexander Zverev

Titelthema

Endlich befreit: Wie Alexander Zverev es mit neuen Stärken ins Halbfinale von Melbourne schaffte.

First Service

Bande gegen Brände

Profis sammelten mehr als drei Millionen Euro Spenden ein.

Nummer 1-Profis

Die Weltranglistenersten der vergangenen zehn Jahre.

Comeback in Mexiko

Clijsters erhält Wildcard für Monterrey.

Tops & Flops

Chris Guccione, Nicolas Jarry.

Nachgefragt bei Donna Vekic

Die Kroatin über ihren deutschen Trainer Torben Beltz.

Turniere

Die Wiederauferstehung von Zverev

Nach einem katastrophalen Saisonstart schaffte Zverev die 180 Grad-Wende bei den Australian Open.

Grand Slam-Titel Nummer 17

Mit seinem Sieg in Melbourne hält Novak Djokovic das Rennen um den besten Spieler der Geschichte offen.

Überraschungssiegerin

Die US-Amerikanerin Sofia Kenin verwirklichte ihren Traum in Melbourne.

Deutsche in Down Under

Die DTB-Profis im Check.

Resultate

ATP Cup

Gelungene Premiere des neuen Teamwettbewerbs in Australien.



Besser spielen

Richtig Trinken

Zehn Tipps zum Thema Trinken vor, während und nach dem Match.

Returntraining

Fünf situationsgerechte Übungen zur optimalen Spieleröffnung.

Schlag des Monats

Die taktische Return-Waffe von Novak Djokovic.

Medizin

So weit die Füße tragen

So beugen Sie Verletzungen an der Achillessehne vor.

Ausrüstung

Schlägertest

16 Rackets für Club- und Medenspieler wurden von uns getestet.

Stabiles Spiel auf Sand

Neue Tennisschuhe von K-Swiss.

Neue Produkte

Reise

Urlaubsplaner 2020

Attraktive Tennisreisen vom Allgäu bis New York.

Saisonstart in der Sonne

LK-Turniere auf Sardinien, Fuerteventura und in der Türkei.

Aktion

Deutschland spielt Tennis

Neue Mitglieder werben mit der DTB-Initiative zur Saisoneröffnung.

Fotoreportage

Der große Dekaden-Rückblick

Die beeindruckendsten Ereignisse der Tenniswelt der letzten zehn Jahre.

Kolumnen

„Meine TOUR“

Andreas Mies über die kleinen und großen Turniere.

Lucky Loser

Felix Hutt mit fünf Tipps für ein erfolgreiches Jahr 2020.

0

0 x geteilt