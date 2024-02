tennis MAGAZIN 4/2024: Jannik Sinners Glanzstück

tennis MAGAZIN-Ausgabe 3/2024 ist seit dem 8. Februar 2024 am Kiosk und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Jannik Sinners Australian Open-Sieg und warum er so stark ist. Außerdem im Heft: Die 16-jährige Mirra Andreeva im Porträt sowie der tennis MAGAZIN-Schlägertest für Club- und Medenspieler.

First Service

Dauerduelle in der Dämmerung

Neuer Rekord in Melbourne.

Entfesselungskünstler

Jan-Lennard Struff wehrt neun Matchbälle ab und siegt.

Tops & Flops

Elena Vesnina, Michael Stich, Arantxa Sanchez Vicario.

Nachgefragt bei Philipp Kohlschreiber

Der Ex-Profi über sein TV-Debüt bei Eurosport.

Australian Open

Am Ziel

Premiere in Melbourne. Als erster Italiener gewinnt Jannik Sinner die Australian Open.

Lust und Frust

Der Saisonstart von Alexander Zverev war stark, dennoch überwog die Enttäuschung.

Mission erfüllt

Aryna Sabalenka verteidigte ihren Titel in Melbourne und verwirklicht den Traum ihres verstorbenen Vaters.

Nah dran und weit weg

Laura Siegemund verpasste die Nummer eins, Angelique Kerber feierte ihr Comeback.

Starker Einsatz, Jungs!

Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann erreichten überraschend das Halbfinale im Doppel.

Verrücktes Melbourne

Fünf Randgeschichten von den Australian Open.

Turniere

Comeback-Team

Wie Deutschland den United Cup gewann.

Kleine Stars

Das Yonex U12 Masters in Rötha-Espenhain.

Ausrüstung

Spielbereit

Schläger für Club- und Medenspieler im Test.

Reise

Urlaubsplaner

21 Tennisreiseziele für das Jahr 2024.

Leute

Talent und Temperament

Der rasante Aufstieg der 16-jährigen Mirra Andreeva soll erst der Anfang von etwas ganz Großem sein.

Kolumnen

ON TOUR: Andreas Mies über seine wechselnden Doppelpartner.

Sandplatzgötter: Liebling, ich habe das Damentennis geschrumpft!