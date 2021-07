tennisSPORT 2/2021: Der Super-Trainer

In tennisSPORT-Ausgabe 3/2021 liegt der Schwerpunkt auf dem Tennistrainer. Was muss der ideale Coach heute können? Was macht einen guten Coach aus? Und wie sieht der Trainer der Zukunft aus?

TITELTHEMA

Autoritär ist out. Wie sieht der Coach der Zukunft aus?

Longline

Das Magazin im Magazin

Experten-Talk

Die neuen Netzwerker

Teamtraining

Angriff ist die beste Verteidigung

Digitalisierung

Technik verändert Lehre und Lernen

Ballschule

Bewegen lernen als Spiel

Wingfield-Box

LK-Klassen verbessern

Start-up Tennisschule

So funktioniert sie wirtschaftlich

Trainings-Tipp

Stabil am Netz



