COURT HOTEL

Am Rande vom Teutoburger Wald in Halle Westfalen, direkt neben der OWL Arena in der jährlich das ATP 500 Turnier „NOVENTI OPEN“ ausgetragen wird, befindet sich das COURT HOTEL. Tauchen Sie ein in das außergewöhnliche Ambiente: Egal, ob Tagung, Event oder private Auszeit – unser Haus vereint hochwertige Wohnkultur, Tagungsmöglichkeiten und kulinarische Highlights sowie außergewöhnliche Event oder vielfältige Sportaktivitäten.

Unsere 91 Zimmer zeichnen sich besonders durch ihre helle und großzügige Gestaltung aus und überzeugen durch ihre ruhige Lage im Grünen. Für Ihren Aufenthalt können Sie zwischen vier Kategorien wählen – diese sind aufgeteilt in unsere 2021 renovierten Comfort-, Comfort Deluxe- und Superior Deluxe-Zimmer sowie Suiten. Wir verfügen über zwei behindertengerechte Zimmer. Des Weiteren haben Sie kostenfreien Eintritt in die Pool- und Saunalandschaft während Ihres Aufenthaltes.

Im anliegenden SPORTPARK kommen Tennisspieler auf Ihre Kosten, neben den sechs Teppichplätzen in der Halle, stehen Ihnen zwei Sand- und ein Hartplatz im Freien zur Verfügung. Das Highlight sind die neun Rasenplätze welche nach dem Tennis Turnier auch für euch zur Verfügung stehen (Juli/August).

Nicht nur Tennisspieler sind bei uns willkommen, auch Golfliebhaber kommen im nahe gelegenen Golfclub am Teutoburger Wald auf Ihre Kosten. Die 27-Loch Anlage ist nur 5 Autominuten vom Hotel entfernt.

Erleben Sie Wohlfühlmomente pur. Unser Alltag wird von Stress und Hektik geprägt. Grund genug, um sich regelmäßige Auszeiten zu gönnen. Tanken Sie neue Energie und Lebenslust in unserer über 1.000 qm großen Wellness-Oase. Sie werden von unserem einfühlsamen Wellness-Team und der entspannten Atmosphäre unserer Wellness-Landschaft in einen Zustand vollkommener Zufriedenheit geführt. Tauchen Sie ab und lassen Sie sich von unserer großzügigen Anlage und den vielfältigen Angeboten verwöhnen.

Weitere Infos: www.courthotel.de