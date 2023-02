Hotel Le Balze – Aktiv & Wellness

Aktiv & Tennis Hotel Le Balze 4 Sterne Hotel in Tremosine am Gardasee mit blickt aus atemberaubender Panoramalage auf den Gardasee inmitten im Grün des Naturparks Alto Garda. Das Angebot des modernen Sportzentrums des Hotels reicht vom Trekking zum Tennis mit 13 Tennisplätze und Schule, vom Mountainbiken bis zum Canyoning. Der hoteleigene Wellness-Bereich mit seinem großen Hallenschwimmbad bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich wieder in Form zu bringen und sich von Massagen und Ästhetikbehandlungen verwöhnen zu lassen.

Genießen Sie unsere gute Küche in Form von schmackhaftem lokaltypischem Käse, Gardaseefisch, wertvollem Trüffel, Olivenöl und den Weinen des Gardaseegebietes. Die benachbarten Strände von Limone und Campione, die mit dem Auto in 15 bzw. 25 Minuten zu erreichen sind, gelten in Windsurfer- und Kitesurfer-Kreisen als ideale Spots. Miniclub für Kinder.

Die 81 Zimmer des Hotels sind unterschiedlicher Typologie, vom Standard Doppelzimmer bis zum geräumigen Familienzimmer. Komfortabel und leise sind sie zum Großteil mit Balkon ausgestattet und mit herrlichem Seeblick.

Das hauseigene Wellness Zentrum „La Dolce Vita“ bietet: