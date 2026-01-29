Tennis bei TUI MAGIC LIFE

Yes. This is All Inclusive. TUI MAGIC LIFE steht für erstklassige Cluburlaube direkt am Meer. Hier verschmelzen Entspannung und Action zu einem unvergesslichen Erlebnis. Genieße vielfältige Buffets, Spezialitätenrestaurants und ein umfassendes Sportprogramm – natürlich alles inklusive! Tennis gehört zu unseren Highlights: Professionelle Plätze, erfahrene Trainer und Equipment warten auf dich.

Game. Set. All Inclusive!

Bei TUI MAGIC LIFE gehört Tennis zum festen Bestandteil deines Urlaubs. In allen 16 Clubs am Mittelmeer, Roten Meer und Atlantik kannst du deine Leidenschaft ausleben. Die Nutzung der Tennisplätze ist kostenfrei, ebenso das Ausleihen von Schlägern und Bällen. So kannst du spontan auf den Court gehen, wann immer du möchtest. Auch Gruppenkurse sind in deinem Urlaubserlebnis bereits enthalten.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – jeder findet mehrmals die Woche den passenden Kurs. Unsere erfahrenen Trainer vermitteln Technik und Taktik mit viel Spaß in einzigartiger Urlaubsatmosphäre. Gegen Gebühr kannst du selbstverständlich auch persönliche Trainingseinheiten vor Ort dazubuchen.

Du möchtest etwas Neues ausprobieren? Pickleball erfreut sich wachsender Beliebtheit! Die dynamische Trendsportart kannst du im TUI MAGIC LIFE Redsina Sharm el Sheikh und TUI MAGIC LIFE Belek entdecken. Padel-Fans kommen im TUI MAGIC LIFE Candia Maris, TUI MAGIC LIFE Marmari Palace und TUI MAGIC LIFE Masmavi auf ihre Kosten.

Nach intensiven Matches auf dem Court wartet noch viel mehr auf dich. Unser umfangreiches All Inclusive-Programm lässt keine Wünsche offen! Entspanne am traumhaften Strand, genieße erfrischende Drinks an der Bar, lass dich kulinarisch verwöhnen, probiere neue Sportarten oder genieße echtes Entertainment rund um die Uhr. Bei TUI MAGIC LIFE erlebst du die perfekte Balance zwischen Sport, Entspannung und Genuss. Das ist wie Urlaub, nur geiler!