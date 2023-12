2024: Auswärtsspiele für deutsche Teams

Die DTB-Teams im Davis Cup und im Billie Jean King Cup stehen vor Auswärtsspielen zu Beginn der Saison 2024. Während das deutsche Davis Cup-Team gegen Ungarn antritt, trifft das Porsche Team Deutschland auf Brasilien. Die Auslosung der International Tennis Federation (ITF) fand am Rande der Davis Cup-Finals in Málaga statt.

Die Davis Cup-Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn wird entweder vom 2. bis 3. Februar oder vom 3. bis 4. Februar 2024 stattfinden. Austragungsort und Belag stehen noch aus. Die bisherige Bilanz zwischen Deutschland und Ungarn spricht für das DTB-Team: vier Siege in sechs Begegnungen. Das DTB-Team belegt aktuell Platz acht im aktuellen Davis Cup-Nationenranking. Ungarn steht auf Position 22.

Michael Kohlmann, Davis Cup-Kapitän, kommentierte das Los: „Ungarn ist ein interessantes Los und gleichzeitig eine harte Aufgabe. Wir werden selbstbewusst nach Ungarn reisen. Wenn wir uns als geschlossene Einheit präsentieren, haben wir gute Chancen, 2024 wieder die Davis Cup-Gruppenphase zu erreichen.“ Der Sieger qualifiziert sich für die Davis Cup Finals Group Stage im September 2024.

Bekannter Gegner für die deutschen Damen

Die deutschen Damen des Porsche Team Deutschland spielen hingegen erst im April. Sie bekommen es am 12. und 13. April 2024 in der Billie Jean King Cup-Qualifikationsrunde mit Brasilien zu tun. Rainer Schüttler, deutscher Billie Jean King Cup-Kapitän, zeigt Selbstvertrauen: „Wir haben sie 2021 schon einmal in Brasilien besiegt, deshalb werden wir die Aufgabe mit viel Selbstvertrauen angehen.“

Der genaue Austragungsort und Belag stehen noch nicht fest. Die Siegerinnen reisen zu den Billie Jean King Cup-Finals im November 2024 nach Sevilla. Kanada und Italien sind bereits qualifiziert, Spanien als Gastgeber, Wild Card-Inhaber Tschechien und acht Qualifikationsspiel-Gewinner vervollständigen das Teilnehmerfeld.