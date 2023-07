38 Punkte: Zurenko gewinnt längsten Grand-Slam-Tiebreak

Nach dem Ausscheiden von Jule Niemeier (Dortmund) und Tamara Korpatsch (Hamburg) in der zweiten Runde schied am fünften Turniertag auch Maximilian Marterer aus (Nürnberg) aus: Er unterlag in einem Match der dritten Runde dem Kasachen Alexander Bublik, der vor knapp zwei Wochen nach einem Halbfinalsieg über Zverev das ATP-Rasenturnier im westfälischen Halle gewonnen hatte, 4:6, 1:6, 6:7 (4:7).