Ab 11. Mai: Bayern öffnet seine Tennisplätze

Endlich: In Bayern ist ab dem 11. Mai wieder Tennis erlaubt. Damit dürfen rund 300.000 Spieler zurück auf ihre Courts.

Beitragsbild: TC Pasing

Darauf hatten alle gehofft, der Bayerische Tennis-Verband (BTV), seine rund 300.000 Spieler sowie viele Funktionäre: Ab dem kommenden Montag, dem 11. Mai, darf in Bayern wieder Tennis gespielt werden. Grundsätzlich ist ab dem 11. Mai wieder Individualsport in Bayern erlaubt. Training und Wettkämpfe in Mannschaftssportarten wie etwa Amateurfußball sind aber weiterhin verboten. Das beschloss das Kabinett, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag mitteilte.

Bereits vergangene Woche hatte der BTV bekanntgegeben, dass die Sommer-Wettspielrunde in Bayern ab dem 8. Juni starten wird. Allerdings ist die Teilnahme an der sogenannten „Übergangssaison“ den Teams freigestellt. Es wird keine Auf- und Abstiegsregeln geben, aber die Matches sollen relevant für das LK-System sein. Ob Doppel gespielt wird, ist vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängig.

Erst Bayern, dann Baden-Württemberg?

Mit dem nun feststehenden Datum ist Bayern das 13. Bundesland, in dem Tennis bald wieder möglich ist. Noch nicht final geklärt ist es, wann in Baden-Württemberg die Plätze öffnen werden. Viele gehen davon aus, dass dies ebenfalls am 11. Mai geschieht. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat weitere Lockerungen der Corona-Regeln beim Sport in Aussicht gestellt und sich zuletzt für das Erlauben von „kontaktlosem Outdoorsport“ ausgesprochen.

Auch in Hessen und Nordrhein-Westfallen deutet vieles auf einen Tennis-Startschuss am 11. Mai hin, aber es gibt noch keine finalen Beschlüsse. Diese erhofft man sich von der heutigen Runde mit Kanzlerin Angela Merkel. Ziemlich weit oben auf der Agenda steht der Punkt „Breitensport“.

Dazu heißt es: Der Bund will den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport in Deutschland unter freiem Himmel unter Bedingungen wieder erlauben. In der Vorlage wird auf einen entsprechenden Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April Bezug genommen. Dort werden als Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter anderem genannt, dass ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird.