Andy Murray kommt zurück – allerdings nicht auf den Tennisplatz

Andy Murray kehrt mit einem Tennis-Bühnenprogramm zurück in die Öffentlichkeit, mit dem er im Sommer 2025 in Großbritannien auf Tour gehen wird.

Der zweimalige Wimbledon-Champion Andy Murray wird vier Abende lang in Glasgow, Edinburgh und London auf der Bühne stehen. Die Show mit dem Titel „Centre Stage“ wird passenderweise Ende Juni 2025 in der Nähe vom Centre Court in Wimbledon zu Ende gehen. Gemeinsam mit BBC-Sport-Kommentator Andrew Cotter, der wie Murray aus Schottland stammt, wird der 37-Jährige an seine glanzvolle Karriere erinnern, in der er drei Grand Slam-Titel und zwei olympische Goldmedaillen gewann.

Die beiden wollen „neue Anekdoten und die intimsten Details“ aus Murrays Leben als Profisportler ans Publikum weitergeben. Während der Vorstellungen sollen die Zuschauer keinen Zugang zu ihren Handys haben, berichtet die Daily Mail. „Nach meinem Rücktritt möchte ich einige neue Dinge ausprobieren“, sagte Murray. „Ich glaube nicht, dass ein Tennisspieler so etwas schon einmal gemacht hat, also es wird eine große Herausforderung für mich. Ich habe schon lange keinen Tennisplatz mehr betreten, und ich hoffe, dass meine Fans es genießen werden, mich in dieser neuen Umgebung zu sehen.“

Für Murray beginnt nun das nächste Kapitel seiner Karriere, nachdem er nach den Olympischen Spielen in Paris vor drei Monaten endgültig vom Profisport zurücktrat. In den letzten Jahren seiner Karriere hatte er mit einer Reihe von Hüftproblemen zu kämpfen und ließ sich dort auch mehrfach operieren.

Seine Bühnentour beginnt am 18. Juni 2025 in Glasgow, am 19. Juni 2025 folgt Edinburgh und am 21. Juni 2025 schließlich London. Am 29. Juni 2025 wird Murray im „Wimbledon Theatre“ ein letztes Mal auf der Bühne stehen. Die Daten fallen genau in die Tennis-Rasensaison. Eine Zeit, die Murray als aktiver Profi stets besonders am Herzen lag.

Tickets werden nur schwer zu bekommen sein, da kleine Arenen ausgewählt wurden, um denjenigen, die das Glück haben, dabei zu sein, ein exklusives Erlebnis zu bieten. Handys müssen an der Tür abgegeben werden, um das Filmen der Show zu unterbinden. Dadurch hätte Murray ein besseres Gefühl, sich dem Publikum zu öffnen.

Tickets are on sale now for #CentreStage. Hope to see you all out there!

Visit https://t.co/rgrvgwbBmE for more info or to get your tickets. 📸: Matt Crockett pic.twitter.com/bdzxLsPYMz

— Andy Murray (@andy_murray) November 14, 2024