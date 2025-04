ATP Challenger Tour: Partnerschaft mit Tennis Channel

Die Tour wird 35 Premium-Turniere in 20 Ländern – davon neun auf Tennis Channel – auf fünf Kontinenten übertragen.

In Zusammenarbeit mit Tennis Channel kündigt die ATP Challenger Tour eine große globale Erweiterung der Übertragungsmöglichkeiten an, die 35 Challenger Showcase Events in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten umfasst. Tennis Channel wird diese Turniere in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet der Sender auch Originals, Trainingseinheiten und Expertenanalysen an.

Zu den kommenden Challenger-Showcase-Events gehören die preisgekrönten Challengers 125 in Mexiko-Stadt (Mexiko) (7.-13. April) und San Marino (14.-20. Juli) sowie die Challengers 175 in Aix-en-Provence (Frankreich) (28. April bis 4. Mai), Turin (Italien) (13.-18. Mai) und Bordeaux (Frankreich) (13.-18. Mai).

„Tennis Channel und die ATP haben ein gemeinsames Ziel: den Fans die Unterhaltung und Dramatik des Tennissports näher zu bringen“, sagt Andy Reif, Senior Vizepräsident für Internationales und Programmplanung bei Tennis Channel. „Diese Partnerschaft bietet eine einzigartige Plattform, um die unglaublichen Talente und Geschichten der ATP Challenger Tour zu präsentieren. Wir sind begeistert, Teil dieses spannenden Kapitels zu sein und freuen uns darauf, die Tour dabei zu unterstützen, neue Zuschauer auf der ganzen Welt zu erreichen.“

Talente auf der ATP Challenger Tour ins Rampenlicht rücken

ATP Media unterstützt das Engagement von Tennis Channel für die Challenger Tour und „ erweitert die Liste der Gebiete und Broadcaster “, um die weltweite Präsenz zu vergrößern. Die Ausdehnung erfordert ein Challenger-spezifisches Führungsteam, das sich um die kontinuierlichen Wachstumsmöglichkeiten kümmert, einschließlich der Einführung von Challenger-Events der 175er-Kategorie in der Zukunft.

„Die Ausweitung unseres Medienrechtevertriebs ist ein großer Schritt nach vorn für die ATP Challenger Tour“, sagt Julia Boyadjieva, stellvertretende Vorsitzende der ATP Challenger Tour. „Wir legen die Messlatte höher mit Turnieren, die sich noch größer und besser anfühlen, kombiniert mit einer erstklassigen Sendeproduktion, die sie zum Leben erweckt.“

„Die Partnerschaft mit Tennis Channel und anderen Broadcastern bedeutet, dass wir die unglaublichen Talente bei diesen Turnieren weltweit ins Rampenlicht rücken können, den Spielern die Plattform geben, die sie verdienen, und die nächste Generation von Stars inspirieren. Das ist ein weiteres Zeichen für unser Engagement, das Spiel auf diesem Niveau zu fördern.“

AUFGEPASST! „Mit dem Code „DTB50“ erhältst du 50% Rabatt auf den ersten Monat deines Tennis Channel Abonnements (2,49€ statt 4,99€). Im Registrierungsprozess auf www.tennischannel.de im Feld „Gutscheincode“ einfach „DTB50“ eingeben. Das Abonnement ist dann jederzeit monatlich kündbar.

Tennis Channel überträgt neben ausgewählten Turnieren der ATP Challenger Tour unter anderem auch die Matches im Davis Cup und Billie Jean King Cup sowie den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart und die Tennis-Bundesliga.