Australian Open: Görges mühelos in die zweite Runde

Melbourne (SID) – Julia Görges (Bad Oldesloe) hat bei den Australian Open in Melbourne (bis 2. Februar) als erste von elf deutschen Tennisprofis die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige setzte sich in nur 56 Minuten eindrucksvoll mit 6:1, 6:2 gegen Viktoria Kuzmova (Slowakei) durch. Görges, Nummer 38 der Weltrangliste, trifft nun auf die an Nummer 13 gesetzte Petra Martic (Kroatien) oder Christina McHale (USA).

Görges dominierte ihr Auftaktmatch bei angenehm kühlen Temperaturen und leichtem Wind auf dem kleinen Court 5 nach Belieben. Mit druckvollem und variablem Spiel zwang sie die Nummer 60 der Weltrangliste immer wieder zu Fehlern. Darüber hinaus schlug sie neun Asse. Im vergangenen Jahr hatte Görges in der ersten Runde in drei Sätzen gegen Danielle Collins (USA) verloren.