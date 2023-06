Bad Homburg Open: Spielabbruch

Bad Homburg Open: Die Matches am Donenrstag in Bad Homburg sind unterbrochen. Der Grund dafür: Regenfall.

Die Viertelfinalpartien im Einzel standen heute an. Am Mittag konnte sich Lucia Bronzetti glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 gegen Varvara Gracheva durchsetzen. Die Partie zwischen Emma Navarro und Rebeka Masarova startete gerade, doch schon im allerersten Spiel mussten sie aufgrund des Regenfalls das Spielen wieder einstellen. Vor 16:15 soll nicht weitergespielt werden, die Pause beträgt damit dann schon über zwei Stunden.