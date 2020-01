Barty besucht verletzte Koalas in Australien

Köln (SID) – French-Open-Siegerin Ashleigh Barty hat in ihrer australischen Heimat ein Herz für Tiere gezeigt. Die 23-Jährige besuchte in Brisbane ein Tierkrankenhaus, in dem Koalas behandelt werden, die bei den verheerenden Buschfeuern im Land verletzt wurden. Tausende der Beuteltiere sind bei den Bränden bereits getötet worden, rund 30 Prozent ihres Lebensraumes wurden zerstört. Allein im Bundesstaat New South Wales lodern nach wie vor 85 Feuer, 40 seien außer Kontrolle, heißt es von offizieller Seite.

Barty besuchte die verletzten Tiere gemeinsam mit ihrem Freund Garry Kissick. „Während der Saisonpause war es eines der ersten Dinge, die Garry und ich getan haben, hierher zu kommen und die Tiere zu besuchen. All diese Buschfeuer in unserem Land sind schrecklich für die Menschen und für die Tiere“, sagte Barty. Die Weltranglistenerste ist Botschafterin der Tierschutzorganisation RSPCA.