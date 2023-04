Bogota: Maria weiter ohne Probleme

Köln (SID) – Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat auch die nächste Hürde beim WTA-Turnier in Bogota mühelos gemeistert. Die Wimbledon-Halbfinalistin bezwang im Viertelfinale Nuria Brancaccio (Italien) 6:3, 6:2 und ist beim Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt weiter ohne Satzverlust.

Maria, in Bogota an Position zwei gesetzt, bekommt es im Halbfinale mit Laura Pigossi (Brasilien/Nr. 6) oder Francesca Jones (Großbritannien) zu tun. Bereits in den Runden zuvor hatte sich die 35-Jährige ohne Probleme durchgesetzt. Im Vorjahr hatte Maria das Turnier gewonnen und dabei ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour geholt. Im Finale ging es damals gegen Pigossi.