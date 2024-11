Bum-Bum-Eis & Co.: Das wurde nach Boris Becker benannt

Boris Becker ist einer der bekanntesten Sportler in Deutschland. Das lässt sich auch an den vielen Dingen ableiten, die nach dem ehemaligen Tennisspieler benannt wurden.

Boris Becker. Ein Name mit Strahlkraft. Am 7. Juli 1985 spielte sich ein 17­-jähriger rothaariger Bursche aus Leimen in den Tennis­-Olymp. Der jüngste Wimbledon­sieger der Geschichte mit 17 Jahren und 228 Tagen. Seitdem ist Boris Becker ein Aushängeschild im weltweiten Sport.

Zu seinen aktiven Zeiten flogen dem Deutschen die Herzen zu. Matches von Becker boten stets reichlich Drama und Emotionen. Es wirkte fast so, dass die deutschen Zuschauer nicht die Sportart Tennis guckten, sondern die Sportart Boris Becker. Mit seiner unnachahmlichen Spielweise sorgte der Deutsche dafür, dass einige Dinge nach ihm benannt wurden.

Unter anderem der Becker­-Blocker – ein Rückhand­Return, der fast ohne Ausholbewegung, hart und platziert zum direkten Punktgewinn führte. Oder auch der legendäre Becker-­Hecht, den der Deutsche vor allem bei sei­nem Lieblingsturnier in Wimbledon häufig zelebrierte. Der Becker­-Hecht ist ein im Hechtsprung geschlagener Volley, mit dem er immer wieder spek­takulär punktete. Nach einem erfolgreichen Becker­-Hecht sowie wichtigen Punktgewinnen jubelte der Deutsche dann mit der Becker­-Faust.

Meeresschnecke nach Boris Becker benannt