Coco Gauff spielt bei bett1open in Berlin

Nach Naomi Osaka hat nun auch US-Jungstar Coco Gauff für bett1open in Berlin zugesagt.

Sie ist gerade mal 18 Jahre jung, aber die Augen der Tenniswelt sind auf sie gerichtet: Coco Gauff. Seit sie sich 2015 mit 15 Jahren und 106 Tagen als jüngste Spielerin der Open Ära für Wimbledon qualifizierte, gehört die US-Teenagerin zu den faszinierendsten Athletinnen weltweit. Natürlich, weil ihr große Siege und große Triumphe zugetraut werden. Aber auch, weil sie trotz ihrer Jugend eine Persönlichkeit ist, die weit über den Tellerrand des Sports hinausschaut.

Nun hat sie ihre Teilnahme an den bett1open zugesagt. Bei dem WTA-Turnier auf der spektakulär schönen Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ in Berlin messen sich die besten Spielerinnen der Welt. Vom 11. – 19. Juni geht es dabei neben dem Turniersieg und wertvollen Weltranglistenpunkten um ein Gesamt-Preisgeld von 823.000 US-Dollar.

Naomi Osaka und Andrea Petkovic haben auch schon zugesagt. Spitzentennis ist garantiert. Doch die bett1open verstehen sich auch als Plattform, um die Welt in diesen schwierigen Zeiten ein wenig besser zu machen. Das deckt sich mit den Wünschen von Coco Gauff: „Ich freue mich sehr auf meine Teilnahme an den bett1open in Berlin.“ Und sie hofft, dass sie mit ihrem Spiel und Auftreten Inspiration für die Jugend sein kann: „Als öffentliche Person sehe ich mich in der Verantwortung, ein Vorbild zu sein – für auch andere junge Mädchen, die sich – wie ich – große Träume erfüllen wollen. Es ist mir wichtig, etwas zurückzugeben und meine Plattform für Gutes zu nutzen.“

Eine Woche nach dem Finale der bett1open startet das Turnier von Wimbledon. Das macht das Top-Turnier in der deutschen Hauptstadt als Vorbereitung auf die Championships in London zusätzlich attraktiv. Der Ticket-Vorverkauf für die vom 11. – 19. Juni 2022 laufenden bett1open läuft bereits auf Hochtouren.

Onlineshop Link: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/bett1open

Ticketbuchungen ab 10 Personen unter https://www.eventim.de/campaign/bett1open