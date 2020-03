Corona-Krise: Nicolas Kiefer produziert Mund- und Nasenschutz

Nicolas Kiefer bietet im Zeichen der Corona-Krise mit seinem Modelabel Kiwifash die Produktion von Schutzmasken an.

Seit 2017 ist Nicolas Kiefer, ehemals Nummer vier im ATP-Ranking, Inhaber eines Modelabels. Der Name: Kiwifash – mit seinen Initialen als Schriftzug sowie dem Vogel Kiwi, passend zu seinem Spitznamen. „Wir haben uns zunächst auf Freizeitbekleidung für Damen, Herren und Kinder beschränkt. Die Nachfrage war dann so groß, dass wir auch eine Tenniskollektion herausgebracht haben. Die Kollektion wird super angenommen. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Leute in Kiwi-Klamotten sehe“, sagte Kiefer gegenüber tennis MAGAZIN, als wir ihn im vergangenen Jahr zum Duell auf dem Tennisplatz baten.

Die Kiwifash-Kollektion besitzt das Qualitätssiegel Made in Germany. Produziert wird in Kassel durch die Firma Kama Textil Management. In Zeiten der weltweiten Corona-Krise haben Kiefer und das Kama Textil Management damit begonnen, Schutzmasken zu nähen, um den Mundschutz-Mangel entgegenzuwirken. Jeder Behelfs-Mund-Nasenschutz wird einzeln hergestellt, personalisiert und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Im Online-Shop von Kiwifash wird darauf hingewiesen dass die Herstellung und Benutzung eigenverantwortlich ist und es lediglich als sinnvolle Alternative diene, wenn kein Einmal-Mund-Nasenschutz zur Verfügung steht. Er dient der Reduzierung bei der Verbreitung von Tröpfchen.

Hier geht es zu den Schutzmasken von Kiwifash.

Fotos: Florian Petrow