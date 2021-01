DAYLIGHT – das neue Design aus der Kollektion Stefanie Graf by FEILER

Über FEILER

Gegründet 1928 steht das deutsche Familienunternehmen FEILER seit über 90 Jahren für luxuriöse Bad- und Wohntextilien ‘made in Germany‘. Weltweite Bekanntheit erlangte die Traditionsmarke durch ihr beidseitig identisch gemustertes, samt-weiches Chenille-Gewebe aus 100% reiner, nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifizierter Baumwolle. Dieses wird in einem einzigartigen Webverfahren am Firmensitz Hohenberg/Eger in Oberfranken gefertigt. Mit ihrer Vielfalt an Designs setzen die Textilien auch optisch Maßstäbe, was vor allem in Japan in Form des FEILER-Klassikers – dem Seiftuch – zu einem regelrechten FEILER-Kult geführt hat. Erhältlich sind die Produkte im Online-Shop, in den Flagship Stores in Frankfurt/Main und Tokio sowie im exklusiven Outlet am Standort. Zudem kooperiert FEILER mit ausgewählten Fachhandelspartnern.