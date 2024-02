Delray-Beach-Finale wegen Regens auf Montag verlegt

Spätestens bei seinem Lieblingsturnier, den French Open, will Nadal sich im Juni wieder in Topform zeigen und sich den historischen Titel Nummer 15 krallen – an gleicher Stelle steigen im Stade Roland Garros auch die Tenniswettbewerbe der Olympischen Spiele von Paris.