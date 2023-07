Deutsches Halbfinale in Warschau: Siegemund folgt Maria

Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Warschau das deutsche Halbfinalduell mit Tatjana Maria perfekt gemacht. Die 35-Jährige aus Metzingen setzte sich gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 durch. Maria (35/Bad Saulgau) hatte ihr Viertelfinale beim mit 259.303 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der polnischen Hauptstadt bereits am Freitag gewonnen.

Siegemund spielt damit um ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour seit mehr als sechs Jahren. 2017 hatte sie in Stuttgart überraschend auf Sand triumphiert. Maria hat in dieser Saison bereits einen Titel gewonnen: Im April feierte sie in Bogota/Kolumbien den dritten Turniersieg ihrer Karriere.