Diego Dedura: Jüngster Spieler in den Top 300

Diego Dedura aus Berlin erreichte als erster Spieler aus dem Jahrgang 2008 das Halbfinale bei einem Challenger-Turnier.

Für Diego Dedura geht es auf der Tennis-Tour Schritt für Schritt nach oben. Der 17-Jährige aus Berlin hat vergangene Woche in Tigre (Argentinien) erstmals das Halbfinale bei einem ATP-Challenger-Turnier erreicht. Dedura spielte sich als Qualifikant in die Vorschlussrunde vor und ist nun der erste Spieler aus dem Jahrgang 2008, der es ins Halbfinale eines Challenger-Turnier geschafft hat.

Diego Dedura: Bald in der Grand-Slam-Qualifikation?

Der Lohn: Dedura kletterte im ATP-Ranking um 20 Plätze und steht nun erstmals in den Top 300 – auf Platz 291. Er ist damit der jüngste Spieler in den Top 300. Geht die Entwicklung des Teenagers aus Deutschland im ATP-Ranking so weiter, könnte er dieses Jahr in der Qualifikation bei einem Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Dazu benötigt es noch eine Verbesserung im ATP-Ranking von circa 70 bis 80 Plätzen.

Vergangenes Jahr sorgte Dedura für Aufsehen, als er beim ATP-Turnier in München sein Auftaktmatch nach Aufgabe von Denis Shapovalov gewann. Er wurde damit nicht nur der erste Spieler des 2008er-Jahrgangs, der im Hauptfeld eines ATP-Turniers stand, sondern damit auch der erste Spieler seines Jahrgangs mit einem ATP-Sieg. Nach seinem Aufgabesieg ließ er seinem Jubel freien Lauf. Er pushte sich, schrie, ging in die Knie. Dann zeichnete er mit seinem Fuß ein Kreuz auf die Asche und legte sich genau auf dessen Mitte. Es war eine Szene, die für reichlich Gesprächsstoff in der Tennisszene sorgte.

Neben Diego Dedura steht ein weiterer Teenager aus Deutschland in den Top 300. Der 18-jährige Justin Engel, derzeit Nummer 192 im ATP-Ranking, ist der jüngste Spieler in den Top 200.