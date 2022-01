Djokovic-Entscheidung lässt auf sich warten – Minister pocht auf Einhaltung der Einreiseregeln

Melbourne (SID) – Während eine Entscheidung über einen erneuten Entzug von Novak Djokovics Aufenthaltsgenehmigung weiter auf sich warten lässt, hat Australiens Finanzminister auf die klare Einhaltung der Einreiseregeln hingewiesen. „Diese Politik hat sich nicht geändert, und wir werden sie auch weiterhin strikt anwenden“, sagte Simon Birmingham dem Fernsehsender ABC. Demnach dürfen nur Ausländer nach Australien einreisen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind oder eine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung haben.

Djokovic, der bei den Australian Open mit neun Erfolgen Rekordsieger ist und ab Montag seinen Titel verteidigen will, trainierte auch am Freitag auf der Anlage im Melbourne Park. Der serbische Tennisstar muss aber trotz eines Teilsiegs vor Gericht am Montag weiter befürchten, erneut sein Visum entzogen zu bekommen und die Australian Open nicht spielen zu können.

Der Weltranglistenerste ist nicht geimpft und beruft sich bei seiner Ausnahmegenehmigung lediglich auf eine überstandene Coronainfektion Mitte Dezember. Über eine erneute Annullierung des Visums muss Einwanderungsminister Alex Hawke entscheiden. Laut australischen Medienberichten bereiten sich Djokovics Anwälte bereits darauf vor, einen erneuten Entzug des Visums des Grand-Slam-Rekordchampions anzufechten.