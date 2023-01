Djokovics Vater verzichtet offenbar auf Finalbesuch

Melbourne (SID) – Novak Djokovics Vater Srdjan hat am Sonntag offenbar auf den Besuch des Finals der Australian Open verzichtet. Der Platz in der Box des serbischen Topstars neben seiner Mutter Dijana blieb in der Rod Laver Arena leer.

Djokovic hatte nach seinem Halbfinalsieg gesagt, er wünsche sich eine Rückkehr seines Vaters. Er sprach zudem von „Fehlinterpretationen auf einem hohen Level“ in Bezug auf die vieldiskutierten Fotos und Videoaufnahmen vor einer russischen Flagge.

Srdjan Djokovic habe „überhaupt nicht die Absicht“ gehabt, „irgendwelche Kriegsinitiativen zu unterstützen“, so der Tennis-Profi. Sein Vater habe gedacht, er posiere mit serbischen Fans.