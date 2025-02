Eva Lys: Plötzlich Nummer 1 in Deutschland

Eva Lys wird durch ihre Siege beim WTA-Turnier in Dubai am kommenden Montag erstmals die bestplatzierte Spielerin aus Deutschland sein.

Manchmal geht alles ganz schnell. Eva Lys war zu Beginn des Jahres die Nummer 129 im WTA-Ranking und damit die Nummer vier im deutschen Damentennis hinter Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier. Dann kam der märchenhafte Lauf der 23-jährigen Hamburgerin bei den Australian Open – als Lucky Loser ins Achtelfinale.

Mit dem unerwarteten Erfolg in Melbourne knackte Lys nach langer Zeit endlich die Top 100. „Ich hatte zu kämpfen, umso näher ich den Top 100 und großen Turnieren kam. Letztendlich wusste ich immer, dass ich das Niveau habe, aber ich habe mir immer zu viel Druck gemacht. Ich wusste stets, was auf dem Spiel steht. Ich wollte es immer unbedingt. Das war immer der Grund, warum ich nie gewinnen konnte. Manchmal ist mein Kopf viel weiter voraus als mein Spiel. In den letzten zwölf Monaten ist die größte Sache, die ich gelernt habe, einfach drauf loszuspielen. Umso mehr ich denke, umso schlechter spiele ich“, sagte sie in Melbourne über den Meilenstein in ihrer Karriere.

Eva Lys: Nächsten Montag neue deutsche Nummer 1

Den Schwung von den Australian Open nahm Lys mit. Auch wenn sie kurz darauf beim WTA-500er-Turnier in Linz in der ersten Runde als Wildcard-Spielerin ausschied, gelang ihr beim WTA-1000er-Turnier in Dubai der nächste große Schritt nach oben. Lys spielte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld und gewann dort auch ihre Erstrundenmatch. In der zweiten Runde musste sich die Hamburgerin der Weltranglistenvierten und Titelverteidigerin in Dubai, Jasmine Paolini (Italien), mit 2:6, 5:7 geschlagen geben.

Durch die Siege in Dubai wird Lys in der Weltrangliste weiter klettern. Sie macht laut des Live-Rankings einen Sprung von zehn Plätzen und wird am kommenden Montag die Nummer 77 im WTA-Ranking sein. Damit wird sie auch erstmals die Nummer eins im deutschen Damentennis sein. Denn Tatjana Maria, derzeit noch die Nummer 75 der Welt, wird um vier Plätze zurückfallen. Es spricht viel dafür, dass Lys, die im Januar 23 Jahre alt wurde, nun eine längere Zeit die Nummer eins im deutschen Damentennis sein wird.