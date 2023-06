Feliciano Lopez: Ein Urgestein beendet seine Karriere

Nach dem Aus gegen Yannick Hanfmann auf Mallorca beendet Feliciano Lopez während seiner 26. Profi-Saison seine Karriere – ein schneller Rückblick.



Letzter Stopp: Mallorca

Der mittlerweile 41-Jährige schied beim ATP-Turnier in Mallorca im Viertelfinale gegen Yannick Hanfmann aus. Lopez, der sich vor allem durch seine Konstanz einen Namen auf der Tour gemacht hat, konnte sieben ATP Turniere im Einzel gewinnen. Im Doppel gewann er sechs Turniere, darunter sein wahrscheinlich größter Karriereerfolg. 2016 siegte er zusammen mit Marc Lopez (nicht verwandt) in Roland Garros. Ein weiteres Highlight war das Rasenturnier 2019 im Londoner Queen’s Club. Er holte die Titel in der Einzelkonkurrenz und im Doppel zusammen mit Andy Murray. Das Besondere daran: Es war Andy Murrays erster Turniersieg nach seiner Hüft-Operation. Auch für Lopez war es ein besonderer Erfolg „Mit fast 40 Queen’s im Einzel und Doppel zu triumphieren ist nicht zu übertreffen“.

Konstanz in Zahlen

Der Spanier hält mit 79 gespielten Grand-Slam-Turnieren in Folge den Rekord. Zwischen den French Open 2002 und den Australian Open 2022 verpasste er kein Grand-Slam-Turnier. Erst bei den French Open 2022 schaffte er es nicht mehr ins Hauptfeld. 828 Wochen lang stand er durchgehend in den Top 100 der Weltrangliste. Dies schaffte er im Zeitraum vom 8. Juli 2002 bis zum 22. April 2019. Als guter Aufschläger war er bekannt, was auch seine insgesamt servierten Asse verdeutlichen. Mit nun 10.261 Assen in 996 Spielen liegt er auf dem vierten Rang der ewigen Liste. In der ersten Runde von Mallorca überholte er Goran Ivanisevic, der 10237 Asse servierte. Der Kroate absolvierte jedoch nur 932 Partien. Keiner auf der Tour hat jemals so viele Turniere wie Lopez gespielt (497), aber auch niemand hat so viele verloren.

Top 10 knapp verfehlt

Seine beste Platzierung war der 12. Rang in der Weltrangliste. Bei den Grand-Slam-Turnieren erreichte er viermal das Viertelfinale, dreimal davon in Wimbledon. Er ist der Spieler mit den meisten Siegen gegen Top-10 Spieler, der selbst nie in den Top-10 der Weltrangliste stand. 38 Mal schlug er einen Top-10 Spieler.

Spielstil

Feliciano Lopez ist Linkshänder und spielt eine einhändige Rückhand. Sein Aufschlag war immer seine Stärke. Im Gegensatz zu vielen seiner Landsleute war sein bester Untergrund der Rasen. Er selbst sagte dazu “ dass er nicht versucht hat anders zu sein, sondern sein Spielstil mit seinem Aufschlag ihn dazu gebracht haben so zu spielen“. Durch sein Serve-and-Volleyspiel und seiner Präsenz am Netz konnte er viele Punkte gewinnen. Vier seiner sieben Turniersiege konnte er auf Rasen in England gewinnen (je zweimal Queen’s und Eastbourne).

Liebe zum Tennis

Mit Lopez verlässt jemand den aktiven Tennissport, der mit voller Leidenschaft fast schon jahrzehntelang dabei war. Fernbleiben wird er dem Sport nicht. Seit 2019 ist er Turnierdirektor des Master-Turniers in Madrid. Über seine Zeit im Tennis sagt er Folgendes“ Ich bin sehr stolz über 20 Jahre professionell gespielt zu haben, ohne eins davon zu verpassen“. Den Eindruck, den er hinterlassen möchte ist „dass er tolle Erinnerungen geschaffen hat, dass er die Leute respektvoll behandelt hat und dass er ein atypischer Tennisspieler war.“