Flashback: Das Davis-Cup-Debüt von Boris Becker

Vor 40 Jahren, am 8. März 1985, spielte Boris Becker das erste Mal für Deutschland im Davis Cup. Es war der Startschuss einer erfolgreichen Karriere im Davis Cup.

Im Alter von 17 Jahren und drei Monaten war es so weit. Boris Becker kam in der ersten Davis-Cup-Runde der Weltgruppe zu seinem ersten Einsatz für die deutsche Davis-Cup-Auswahl im Duell gegen Spanien. Und Becker zeigte bereits im Teenageralter, dass er von Beginn an die Führungsfigur im deutschen Herrentennis sein würde. Der 17-Jährige siegte in Sindelfingen gegen Juan Aguilera mit 6:3, 6:4, 6:4 und brachte Deutschland mit 2:0 in Führung.

Boris Becker einer der besten Spieler im Davis Cup

Einen Tag später fixierte Becker an der Seite von Andreas Maurer im Doppel mit einem Fünfsatzsieg gegen das zukünftige Weltklassedoppel Emilio Sanchez und Sergio Casal (4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4) den deutschen Gesamtsieg. Die knappe Niederlage in seinem zweiten Einzel gegen Casal (4:6, 6:1, 5:7) fiel nicht mehr ins Gewicht. Es sollte die erste von nur drei Einzelniederlagen (die zweite Niederlage war ebenfalls gegen Casal) in der Davis-Cup-Karriere von Becker sein. Mit einer Einzelbilanz von 38:3 und einer Gesamtbilanz von 54:12 gehört Becker zu den erfolgreichsten Spielern im Wettbewerb.

Mit dem Leimener als Führungsfigur zog Deutschland 1985 in das Finale im Davis Cup ein, das trotz zweier Einzelsiege von Becker mit 2:3 gegen Schweden verloren ging. Im Jahr 1988 führte Becker das deutsche Team zur Titelpremiere im Davis Cup. Finalgegner war erneut Schweden. Ein Jahr später verteidigte man den Titel, wieder hieß der Gegner Schweden.

Was Becker so sehr am Davis Cup schätzte, war die Kameradschaft untereinander. „Es spielt eine sehr große Rolle, dass man sich in den acht Tagen, in denen man praktisch Tag und Nacht zusammen ist, gut versteht. Dass keine Probleme aufkommen und dass man Spaß an der Sache hat. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum es mir so gut geht im Davis-Cup-Team, weil wir alle vier gute Kameraden sind”, sagte er nach seinem zweiten Davis-Cup-Triumph im Jahr 1989.